На турнире в Норвегии гимн Беларуси перепутали с хитом ВИА Песняры

Зрители выслушали композицию стоя - как гимн.

Позже белорусам были принесены официальные извинения Скриншот из видео

В Норвегии на хоккейном турнире MECA Hockey Game 2018 вместо белорусского гимна организаторы включили хит из 1970-х годов ВИА Песняры Касіў Ясь канюшыну.

Видеозапись инцидента опубликовал в Youtube канал Very News.

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Обе команды невозмутимо выслушали композицию. Возмутился практически только один из присутствовавших на трибунах болельщиков. После окончания матча белорусам были принесены официальные извинения.

Отметим, что зрители выслушали композицию стоя - как гимн. По итогам самого матча белорусы проиграли норвежцам со счетом 1:6.

Как сообщалось, в 2017 году беларуская легкоатлетка ушла с пьедестала во время звучания гимна.