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На турнире в Норвегии гимн Беларуси перепутали с хитом ВИА Песняры

Комментариев: 3
Зрители выслушали композицию стоя - как гимн.
Позже белорусам были принесены официальные извинения
Позже белорусам были принесены официальные извинения
Скриншот из видео

В Норвегии на хоккейном турнире MECA Hockey Game 2018 вместо белорусского гимна организаторы включили хит из 1970-х годов ВИА Песняры Касіў Ясь канюшыну.

Видеозапись инцидента опубликовал в Youtube канал Very News.

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Обе команды невозмутимо выслушали композицию. Возмутился практически только один из присутствовавших на трибунах болельщиков. После окончания матча белорусам были принесены официальные извинения.

Отметим, что зрители выслушали композицию стоя - как гимн. По итогам самого матча белорусы проиграли норвежцам со счетом 1:6.

Как сообщалось, в 2017 году беларуская легкоатлетка ушла с пьедестала во время звучания гимна.

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Теги: Беларусь, гимн
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Комментариев (3)
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Sancho-s    17.12.2018, 14:04
Оценка:  0
Sancho-s
Феерично!))))
Ruspidor    17.12.2018, 13:48
Оценка:  -2
Ruspidor
А что тут такого, зачем фейковой стране гимн? Беларусь - виртуальная страна, фактически западный федеральный округ рфии. Я думаю никто и не обиделся...
Goga19041984    17.12.2018, 13:54
Оценка:  0
Goga19041984
фейк у тебя в трусах.
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