В Макеевке парень прыгнул с самодельным парашютом и погиб

Погибшему было 15 лет, он выпрыгнул с крыши 14-этажного здания.

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В субботу, 15 декабря, в оккупированной Макеевке Донецкой области погиб 15-летний парень, выпрыгнув с самодельным парашютом с 14-го этажа, пишет ТСН.

Экстремальный прыжок был осуществлен с 14-этажного недостроенного дома в микрорайоне Солнечный. Парень скончался на месте, несмотря на наличие шлема.

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По информации сообщества В Макеевке парашют был неправильно сложен, а техника прыжка “оставляла желать лучшего“. По некоторым данным, парашют был самодельным.

“Даже с исправным парашютом, парень не смог бы удачно провести трюк. Дело в том, что оптимальной высотой для прыжка есть 70 метров - то есть здание, высотой 25 этажей. Но и в этом случае скачок считается опасным, потому что на высоте 70 метров успеет раскрыться только спасательный парашют“ - говорится в сообщении.

На видео присутствует ненормативная лексика

Ранее сообщалось о том. что в Малайзии подросток умер из-за наушников. Парень уснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался.