У Путина назвали создание ПЦУ "раскольнической деятельностью"

В РФ заявили, что в церковные процессы в Украине Кремль вмешиваться не будут.

Песков заявил, что в "раскольнические дела с участием Порошенко" РФ не будет вмешиваться EPA/UPG

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В России заверили, что не считают себя вправе вмешиваться в церковные процессы в Украине, хотя украинская власть этим и занимается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

“Отношение нашей российской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно, и вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях“, - напомнил он.

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“В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, - подчеркнул Песков, отметив. - Хотя мы видим, что эти процессы на Украине, раскольническая деятельность, там плотно перемешаны с политикой“.

По церковным канонам подобное вряд ли допустимо, считает Песков: “С другой стороны, мы знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают“.

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Пресс-секретарь президента РФ назвал прямое участие Петра Порошенко в процессе планирования и организации Объединительного собора вмешательством в дела церкви.

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