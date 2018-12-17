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У Путина назвали создание ПЦУ "раскольнической деятельностью"

Комментариев: 13
В РФ заявили, что в церковные процессы в Украине Кремль вмешиваться не будут.
Песков заявил, что в "раскольнические дела с участием Порошенко" РФ не будет вмешиваться
Песков заявил, что в "раскольнические дела с участием Порошенко" РФ не будет вмешиваться
EPA/UPG

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В России заверили, что не считают себя вправе вмешиваться в церковные процессы в Украине, хотя украинская власть этим и занимается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

“Отношение нашей российской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно, и вы знаете, что речь идет о межцерковных отношениях“, - напомнил он. 

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“В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы, - подчеркнул Песков, отметив. - Хотя мы видим, что эти процессы на Украине, раскольническая деятельность, там плотно перемешаны с политикой“.

По церковным канонам подобное вряд ли допустимо, считает Песков: “С другой стороны, мы знаем, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают“.

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Пресс-секретарь президента РФ назвал прямое участие Петра Порошенко в процессе планирования и организации Объединительного собора вмешательством в дела церкви.

Ранее УПЦ МП созвала внеочередное заседание Синода в Киево-Печерской Лавре, а митрополит Симеон объявил о переходе Винницкой епархии в состав ПЦУ,

 

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, Объединительный собор, РФ, Путин, Песков
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Комментариев (13)
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*******    17.12.2018, 15:30
Оценка:  +1
*******
Наводите порядок в своей стране, отье---битесь от Украины
fulminate    17.12.2018, 15:27
Оценка:  +1
fulminate
Так перед этим поп из МП отказался отпевать ребенка, по тому, что его крестили "в неправильной" церкви Киевского Патриархата. Так что раскол начался не сейчас и начала его не УПЦ КП...
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 15:05
Оценка:  -3
Eyyafyallayekyul
Бандерасты и просто упоротые, причепились к названию МП. Хотя и эта приставка тоже была навязана ими же. Украинскую Православную Церковь пытаются уничтожить и навязать раскольников из вне. Даже униат Палубий радовался... Но у него справка, ему простительно..... А тем, кто без справок, придётся ответ
fulminate    17.12.2018, 15:23
Оценка:  +1
fulminate
Знакомые крестили дочь, так там поп минут тридцать рассказывал что надо дружить с россией и не в коем случае не добывать сланцевый газ на донбассе. И вещал бы дальше, только замечания начали делать. И происходило это году в 14 или 15. Так что не только к названию приколупались...
*******    17.12.2018, 15:33
Оценка:  +1
*******
Не стоит пытаться вести диалог с этим троллем, ему не за это платят
*******    17.12.2018, 15:32
Оценка:  +1
*******
Дурилка картонная твоя РПЦ была создана Сталиным в 1943году, никогда эта организация церковью не была и не будет.

Поэтому иди гадь на русо сайтах, пой здравицы Краснову, Власову и другим вашим национальным героям
construktor1    17.12.2018, 14:40
Оценка:  +1
construktor1
В каком смысле раскольники? Просто нам с вами (УПЦ МП) не по пути и даже не туда...
doc1    17.12.2018, 14:41
Оценка:  +2
doc1
ага... вот если бы священники украинской православной церкви освящали ядерные ракеты как московские попы тогда можно было бы подумать, а так точно не туда!
doc1    17.12.2018, 14:30
Оценка:  +2
doc1
Да! Украина откололась от секты московии и присоединилась к мировому православию!!!
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 15:00
Оценка:  -2
Eyyafyallayekyul
Мировое Православие не признало автофекалию ПЦУ СП.
*******    17.12.2018, 15:34
Оценка:  +1
*******
Наоборот РПЦ не имеет права более называться православной
sokol_2005    17.12.2018, 15:34
Оценка:  0
sokol_2005
Пруф в студию. Или #иzдабол галимый.
sokol_2005    17.12.2018, 15:40
Оценка:  0
sokol_2005
Кстати, "мировое православие" состоящее из РПЦ по ходу теперь ФРИЛАНСЕРЫ, без роду, без племени, без "ярлыка на княжение" (Томосом называется). Не на ту лошадь ставишь, рсукий.
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