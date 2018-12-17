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В Крыму подняли флаг Украины в поддержку пленных украинских моряков

Комментариев: 2
Флаг Украины развернули на скале с видом на Форосскую бухту и мыс Сарыч .
Украинских моряков 25 ноября захватили в плен военные РФ
Украинских моряков 25 ноября захватили в плен военные РФ
Скриншот из видео

Флаг Украины в поддержку 24-х  захваченных Россией украинских моряков, подняли над Ласпинским перевалом в аннексированном Россией Крыму. Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm.

Об этом сообщает правозащитный центр Дія в Facebook.

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Один из участников акции развернул флаг Украины на скале с видом на Форосскую бухту и мыс Сарыч и прочитал стихи современного севастопольского автора по мотивам Заповіту Тараса Шевченко.

Акция завершилась традиционным приветствием: Слава Україні! Героям Слава!

Как сообщалось 10 декабря, в Португалии прошел митинг в поддержку Украины. Люди выступили с призывом признать действия РФ в Керченском проливе актом прямой агрессии.

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Теги: Крым, флаг, украинские моряки
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Комментариев (2)
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tulchanin    17.12.2018, 15:33
Оценка:  +2
tulchanin
Развернул в тумане(облаках?)... тогда бы уж сразу ночью разворачивал. Лень хорошей погоды подождать было ?
nvk1945    17.12.2018, 15:29
Оценка:  +2
nvk1945
Вася где-то в безлюдном месте на вершине горы, развернул флаг и что? В чём суть данной новости, в чём крамола?
Весь мир с нами? )))))))
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