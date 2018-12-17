В Крыму подняли флаг Украины в поддержку пленных украинских моряков

Флаг Украины развернули на скале с видом на Форосскую бухту и мыс Сарыч .

Украинских моряков 25 ноября захватили в плен военные РФ Скриншот из видео

Флаг Украины в поддержку 24-х захваченных Россией украинских моряков, подняли над Ласпинским перевалом в аннексированном Россией Крыму. Акцию организовали волонтеры группы InformNapalm.

Об этом сообщает правозащитный центр Дія в Facebook.

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Один из участников акции развернул флаг Украины на скале с видом на Форосскую бухту и мыс Сарыч и прочитал стихи современного севастопольского автора по мотивам Заповіту Тараса Шевченко.

Акция завершилась традиционным приветствием: Слава Україні! Героям Слава!

Как сообщалось 10 декабря, в Португалии прошел митинг в поддержку Украины. Люди выступили с призывом признать действия РФ в Керченском проливе актом прямой агрессии.