ЕС отправит в Украину миссию для оценки ущерба от агрессии РФ на Азове

Европа хочет оказать Азово-Черноморскому региону адресную помощь.

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В начале 2019 года в Украину отправится оценочная миссия от ЕС, которая определит необходимые меры по усилению поддержки пострадавших от агрессии РФ регионов Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

В заявлении уточняется, что Европейский союз и Украина провели пятое заседание Совета ассоциации 17 декабря в Брюсселе.

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По итогам заседания Совет ассоциации выразил крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией в Керченском проливе и Азовском море, нарушением Россией международного права, а также дальнейшей милитаризацией в этом районе.

“Нет оправдания применению военной силы Россией. Совет ассоциации призвал Россию немедленно освободить захваченные украинские суда и 24 задержанных военнослужащих“, - подчеркнули в ведомстве.

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Там также призывают РФ обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив к Азовскому морю и обратно в соответствии с международным правом.

В ЕС заверили, что полны решимости действовать в ответ на дальнейшую агрессию РФ. Также Совет Ассоциации обсудил возможности оказания адресной поддержки ЕС Азовскому региону.

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Ранее послы ЕС одобрили продолжение санкции против РФ на полгода. Решение еще должны утвердить.