Дом Епифания стоит не меньше 100 тысяч долларов - СМИ
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Журналисты показали дом новоизбранного предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания. Его дом находится в селе Святопетровское в Киево-Святошинском районе, пишет Страна.ua.
Проезд к коттеджу ярко-желтого цвета не перекрыт, разве что территория самого участка обнесена невысоким забором. Внутри двора, помимо основного дома, есть еще несколько построек - гостевые домики и хозяйственные помещения, а также гараж.
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Площадь дома - 206 квадратных метров, приводят журналисты выписку из реестра недвижимого имущества. Рядом у Епифания есть два земельных участка - 0,9 и 0,7 га. Недвижимость в этом районе продается по цене от $500 за квадрат, в связи с чем дом Епифания в данный момент стоит не меньше $100 тысяч.
Кроме недвижимости под Киевом, Епифаний владеет недвижимостью в родном селе Старая Жадова в Черновицкой области.
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Дом и участок достался ему по решению суда (вероятно, в связи с получением наследства), еще один участок в 1,4 га он купил в марте этого года. В этом же селе у Епифания есть пастбище в 0,3 га и такой же покос.
Напомним, ранее Епифаний был избран главой Православной Церкви Украины. Он уже провел свое первое богослужение.