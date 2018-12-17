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Дом Епифания стоит не меньше 100 тысяч долларов - СМИ

Комментариев: 3
У предстоятеля ПЦУ есть недвижимость под Киевом и в родном селе в Черновицкой области.
Дом Епифания находится в селе под Киевом
Дом Епифания находится в селе под Киевом
strana.ua

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Журналисты показали дом новоизбранного предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания. Его дом находится в селе Святопетровское в Киево-Святошинском районе, пишет Страна.ua.

Проезд к коттеджу ярко-желтого цвета не перекрыт, разве что территория самого участка обнесена невысоким забором. Внутри двора, помимо основного дома, есть еще несколько построек - гостевые домики и хозяйственные помещения, а также гараж.

Подъезд к дому нового главы церкви не перекрыт
Подъезд к дому нового главы церкви не перекрыт
strana.ua

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Площадь дома - 206 квадратных метров, приводят журналисты выписку из реестра недвижимого имущества. Рядом у Епифания есть два земельных участка - 0,9 и 0,7 га.  Недвижимость в этом районе продается по цене от $500 за квадрат, в связи с чем дом Епифания в данный момент стоит не меньше $100 тысяч.

Согласно выписке из реестра, жилая площадь в доме Епифания составляет 63 м2
Согласно выписке из реестра, жилая площадь в доме Епифания составляет 63 м2
strana.ua

Кроме недвижимости под Киевом, Епифаний владеет недвижимостью в родном селе Старая Жадова в Черновицкой области.

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Дом и участок достался ему по решению суда (вероятно, в связи с получением наследства), еще один участок в 1,4 га он купил в марте этого года. В этом же селе у Епифания есть пастбище в 0,3 га и такой же покос.

Епифаний живет в коттедже площадью 206 м2
Епифаний живет в коттедже площадью 206 м2
strana.ua

Напомним, ранее Епифаний был избран главой Православной Церкви Украины. Он уже провел свое первое богослужение. 

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Теги: ПЦУ, Епифаний, церковь, недвижимость, СМИ, Объединительный собор
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Комментариев (3)
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Gagarinn    17.12.2018, 15:41
Оценка:  0
Gagarinn
Скромненько, не научился еще.
DARTOV    17.12.2018, 15:40
Оценка:  +1
DARTOV
Да мне плевать какой у него дом. Почему то нерадостно новости преподносят. Нормальные люди понимают что нас опять кинули. Были в одном ярме, а теперь станем в другом, но тут все строже и контроль жесткий, как и все остальное. Жаль. А народ надеялся на действительно отдельную церковь.
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 15:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
В ярме - это только рабы. Хоть и Божьи.
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