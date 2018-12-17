Во вторник в Брюсселе соберут комиссию Украина-НАТО

Столтенберг перед этим отдельно переговорит с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает УНН.

"Во вторник 18 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе", - сообщила пресс-служба.

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После этого Климпуш-Цинцадзе также примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, отметили там.

Напомним, ранее Венгрия заявляла о продолжении блокирования заседаний Украина-НАТО, требуя защиты прав венгерской национальной общины в Закарпатье. В НАТО призвали власти Венгрии получше расставить приоритеты и перестать блокировать сотрудничество Украины и НАТО.