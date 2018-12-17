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Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы

Комментариев: 9
Ансамбль мемориала, кроме стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.
Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен
Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен
zaxid.net

Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, которая является частью Монумента славы на улице Стрыйской.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

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По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, процесс сноса 30-метровой стелы стартует 17 декабря. Демонтировать сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее разрушат постепенно. Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать во львовский музей Территория террора.

Ранее Галицкая райадминистрация трижды объявляла тендер на демонтаж 30-метровой стелы, однако торги отменялись из-за отсутствия участников.

11 декабря Галицкая РА заключила со строительной компанией Альтера договор стоимостью 295,8 тыс.грн.

Стоит отметить, что Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в феврале 2018 года. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.

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Кроме того издание уточняет, что по данным бизнес-платформы YouControl, бенефициарным владельцем БК Альтера является житель города Горловка Донецкой области Владислав Дутка. Это предприятие было создано в январе 2018 года, его уставный капитал составляет 1000 грн.

Мемориал Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.

Как сообщалось, в Черновцах снесли памятник советскому писателю Горькому.

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Теги: Львов, памятник, демонтаж
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Комментариев (9)
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BabaYul    17.12.2018, 17:42
Оценка:  +1
BabaYul
Не плохо декоммунизаторы ручонки греют. Забор поставили - 400 тыс. Демонтаж стеллы, ещё почти 300. Потом сам монумент сносить. Тоже деньги выделять надо. Ну и забор, понятное дело демонтировать необходимо. Опять же не бесплатно. Золотая жила.
Woodbrother    17.12.2018, 17:53
Оценка:  -3
Woodbrother
Расскажите как у вас на россии погрели ручки верные путинцы, когда снесли монумент советским летчикам- героям в апрелевке, что возле столицы мордора. На месте памятника замутили торговый центр. Это же сколько бабла отмыли потомки дидов
bertal    17.12.2018, 18:17
Оценка:  +1
bertal
Так на это все и рассчитано, пох историю, главное бабла нарубить под лозунги, лохи они и в Африке лохи
nvk1945    17.12.2018, 17:19
Оценка:  0
nvk1945
Какая там слава, там же ума как у ракушки. )))))
Богдан    17.12.2018, 17:12
Оценка:  +2
Богдан
во дыбилы!!!
декоммунизаторов к стенке!! за порчу государственного достояния!!
Woodbrother    17.12.2018, 17:55
Оценка:  -3
Woodbrother
Попробуйте в начале поставить к стенке администрацию города химки на подмосковье. Это от вашей москвы совсем недалеко. Там в году застройщикам экскаваторр снес монумент славы вместес вечным огнем и братскими могилами. Кости героев отправились на мусорный полигон. Диды воевале
Антибес    17.12.2018, 18:03
Оценка:  +1
Антибес
Бабушка Виолетта(Woodbrother),а ты,умалишённая шизофреничка,всё продолжаешь всем,кто не лижит очко Петьки-алконавта,"раздав ать" российское гражданство?Не переживай,бабуля,в следующем году получить российское гражданство можно будет без отказа от украинского.)))))))))))
Антибес    17.12.2018, 18:10
Оценка:  +1
Антибес
Да,и ещё,снос памятника лётчикам-Героям в Химках действительно состоялся в конце апреля 2007 года,но на местном кладбище,где и были перезахоронены останки,был открыт новый памятник.Так что твой пук в лужу о костях,снова мимо.))))))))))
Антибес    17.12.2018, 16:47
Оценка:  -3
Антибес
Тех,кто принимал решение о демонтаже этого памятника,понять можно.Ведь те,в честь кого установили этот памятник,победили,их отцов и дедов,которые плечо к плечу с гитлеровцами,несколько лет хозяйничали в Украине...
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