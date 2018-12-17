Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы

Ансамбль мемориала, кроме стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.

Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, которая является частью Монумента славы на улице Стрыйской.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен. Работы по демонтажу должны быть выполнены до 31 декабря 2018 года.

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По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, процесс сноса 30-метровой стелы стартует 17 декабря. Демонтировать сразу всю стелу Монумента славы не удастся из-за ее сложной конструкции, поэтому ее разрушат постепенно. Отдельные элементы стелы после демонтажа предлагают передать во львовский музей Территория террора.

Ранее Галицкая райадминистрация трижды объявляла тендер на демонтаж 30-метровой стелы, однако торги отменялись из-за отсутствия участников.

11 декабря Галицкая РА заключила со строительной компанией Альтера договор стоимостью 295,8 тыс.грн.

Стоит отметить, что Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в феврале 2018 года. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.

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Кроме того издание уточняет, что по данным бизнес-платформы YouControl, бенефициарным владельцем БК Альтера является житель города Горловка Донецкой области Владислав Дутка. Это предприятие было создано в январе 2018 года, его уставный капитал составляет 1000 грн.

Мемориал Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.

Как сообщалось, в Черновцах снесли памятник советскому писателю Горькому.