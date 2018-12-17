УПЦ МП будет "по-матерински" молиться за возвращение "владык-раскольников"

В церкви вспомнили Константинополю исторические унии с Римом и назвали ПЦУ неканоничной.

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Синод УПЦ МП обратился к архипастырям, монашеству и духовенству по итогам чрезвычайного заседания в понедельник, назвав Православную Церковь Украины “объединением раскольников“. Об этом пишет пресс-служба УПЦ МП.

“Новая церковная организация под названием “Православная Церковь“ возникла вследствие объединения двух неканонических структур - “Украинской Автокефальной Православной Церкви“ и “Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата“, - подчеркивают в УПЦ МП.

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“Это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения“, - заверяет Синод.

“Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине“, - подчеркивается в заявлении, подписанном Онуфрием.

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В УПЦ МП также уточнили, что отстранялись от управления епархией и запрещают священнослужение двум митрополитам - Винницкому и Барскому Симеону и Переяслав-Хмельницкому и Вишневскому Александру.

“Призываем всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, молиться за вразумление и возвращение в лоно Церкви упомянутых владык и других. Наша Церковь, как любящая Мать, с надеждой ждет их возвращения“, - заверили в УПЦ МП.

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Константинопольский Патриархат ввиду того, что в XV веке унией с Римом предал православие, не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви, добавили в ведомстве.

Ранее митрополит Симеон объявил о переходе Винницкой епархии УПЦ МП под крыло ПЦУ.