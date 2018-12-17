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УПЦ МП будет "по-матерински" молиться за возвращение "владык-раскольников"

Комментариев: 7
В церкви вспомнили Константинополю исторические унии с Римом и назвали ПЦУ неканоничной.
В УПЦ МП отстранили митрополитов Алексанраи Симеона от управления епархиями
В УПЦ МП отстранили митрополитов Алексанраи Симеона от управления епархиями
news.church.ua

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Синод УПЦ МП обратился к архипастырям, монашеству и духовенству по итогам чрезвычайного заседания в понедельник, назвав Православную Церковь Украины “объединением раскольников“. Об этом пишет пресс-служба УПЦ МП.

“Новая церковная организация под названием “Православная Церковь“ возникла вследствие объединения двух неканонических структур - “Украинской Автокефальной Православной Церкви“ и “Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата“, - подчеркивают в УПЦ МП.

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“Это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения“, - заверяет Синод. 

“Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине“, - подчеркивается в заявлении, подписанном Онуфрием.

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В УПЦ МП также уточнили, что отстранялись от управления епархией и запрещают священнослужение двум митрополитам - Винницкому и Барскому Симеону и Переяслав-Хмельницкому и Вишневскому Александру. 

“Призываем всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, молиться за вразумление и возвращение в лоно Церкви упомянутых владык и других. Наша Церковь, как любящая Мать, с надеждой ждет их возвращения“, - заверили в УПЦ МП.

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Константинопольский Патриархат ввиду того, что в XV веке унией с Римом предал православие, не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви, добавили в ведомстве.

Ранее митрополит Симеон объявил о переходе Винницкой епархии УПЦ МП под крыло ПЦУ.

 

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, Синод, Онуфрий, Симеон
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Комментариев (7)
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Kirsten    17.12.2018, 16:43
Оценка:  +3
Kirsten
це ж шизофренія....
Операторська    17.12.2018, 16:21
Оценка:  -1
Операторська
Мінюсту терміново потрібно провести перереєстрацію церков і т.зв. УПЦ МП зареєструвати як РПЦ в Україні - і всіх то справ
Woodbrother    17.12.2018, 16:20
Оценка:  +1
Woodbrother
УПЦ-МП больше нет. Были , да сплыли. Сталинский патриархат должен носить абревиатуру -РПЦ
Peyot    17.12.2018, 16:04
Оценка:  +6
Peyot
Еще год назад эти же люди с пеной у рта доказывали что Константинопольский патриархат является самым главным православным патриархатом. А УПЦ КП называли раскольниками потому что именно Константинополь не давал им томос и не благословлял. Теперь уже все наоборот, орут что неканоничный...
Peyot    17.12.2018, 16:05
Оценка:  +6
Peyot
а теперь эта фсбшная секта рпц будет доказывать что они единственные каноничные в мире))))
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 16:03
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Опечатки нет? По матерински или по матери?
Peyot    17.12.2018, 16:06
Оценка:  +4
Peyot
матом с завистью и беззубой злостью они теперь будут поминать всех кто не хочет нести деньги в касу и слушать методичку фсбшной секты рпц)))))
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