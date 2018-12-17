Синод УПЦ МП нашел замену Симеону и запретил служение еще троим
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Помимо митрополитов Пересялав-Хмельницкого Александра и Винницкого Симеона, Синод УПЦ МП также запретил священнослужение клирику Днепропетровской епархии протоиерею Богдану Гулямову, архимандриту Дорофею, протоиерею Петру Зуеву и протодиакону Ростиславу Воробию. Об этом сообщает пресс-служба церкви.
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Кроме того, Синод уже нашел замену Симеону - его должен занять епископ Бородянский Варсонофий. Его освободили от должности викария Киевской Митрополии.
Епископом Переяслав-Хмельницким и викарием Киевской Митрополии назначили архимандрита Дионисия (Пилипчука).
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Напомним, ранее УПЦ МП назвала неканоничной новосозданную ПЦУ и обещала “молиться за возвращение всех владык-раскольников в лоно церкви“.