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Синод УПЦ МП нашел замену Симеону и запретил служение еще троим

Комментариев: 14
Всего от церкви решением внеочередного заседания Синода отстранены пятеро священнослужителей.
Митрополиту Симеону уже объявили замену
Митрополиту Симеону уже объявили замену
news.church.ua

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Помимо митрополитов Пересялав-Хмельницкого Александра и Винницкого Симеона, Синод УПЦ МП также запретил священнослужение клирику Днепропетровской епархии протоиерею Богдану Гулямову, архимандриту Дорофею, протоиерею Петру Зуеву и протодиакону Ростиславу Воробию. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

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Кроме того, Синод уже нашел замену Симеону - его должен занять епископ Бородянский Варсонофий. Его освободили от должности викария Киевской Митрополии.

Епископом Переяслав-Хмельницким и викарием Киевской Митрополии назначили архимандрита Дионисия (Пилипчука).

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Напомним, ранее УПЦ МП назвала неканоничной новосозданную ПЦУ и обещала “молиться за возвращение всех владык-раскольников в лоно церкви“.

 

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, Симеон, митрополит, Синод, отстранение
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Комментариев (14)
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Фарбио    17.12.2018, 18:28
Оценка:  0
Фарбио
Епифаний незаконно рождённый ребёнок филарета-денисенко
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 17:37
Оценка:  +1
Eyyafyallayekyul
Епифан - это свидетель иеговы или он из турецькой церквы. Как разобрацца?
Ruspidor    17.12.2018, 17:15
Оценка:  +2
Ruspidor
Синод - в жoпe путина анод, сpaли мы на твой помёт...
Антибес    17.12.2018, 16:39
Оценка:  -7
Антибес
А что на это скажет новосозданная повсезаднеместная Псевдоукраинская Церковь Стамбульского Патриархата?
Peyot    17.12.2018, 16:40
Оценка:  +4
Peyot
ОЧень приятно смотреть как пылают пердаки у вас адептов фсбшной секты рпц)))) давай жги еще)))))
demian    17.12.2018, 17:05
Оценка:  -1
demian
Ну уж во всяком случае нечто более умное чем ляпнул ты представитель ещеразопущеной Псевдоукраинской секты свидетелей путина мокшинского патриархата.
Peyot    17.12.2018, 16:31
Оценка:  +1
Peyot
ну ок они назначили каких очередных шестерок кремля на должности священников который отреклись от фсбшной секты. И те типа прийдут как нам в храмы и скажут мы теперь тут главные? Так никто вас кремлядей и на порог не пустит, сразу бы собирась и дружно шли за поребрик!
doc1    17.12.2018, 16:42
Оценка:  +1
doc1
Это одна из многоходовочек и понятно к чему она ведет! Теперь они будут с братками пытаться отжать церковь в Виннице!
Peyot    17.12.2018, 16:45
Оценка:  +1
Peyot
братков довольно быстро сейчас корд разбирает. А бабушек они там не соберут нужно кол-во... рпц уже пориграла...
DARTOV    17.12.2018, 16:25
Оценка:  -1
DARTOV
И шо, теперь началась война в религии?
Woodbrother    17.12.2018, 16:28
Оценка:  +3
Woodbrother
С чего бы это ? На мнение РПЦ всем в Украине наплевать.
doc1    17.12.2018, 16:41
Оценка:  +1
doc1
Уже 5й год как кацапы с попами убивают украинцев и рассказывают что это богоугодное дело!
TATOS    17.12.2018, 17:27
Оценка:  -3
TATOS
Война в религии никогда и не прекращалась. Помню, ещё при союзе, прихожане одной церкви травили скот прихожан другой.
Woodbrother    17.12.2018, 17:49
Оценка:  -1
Woodbrother
То у вас на россии.
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