Президент добился создания украинской церкви, – эксперт

Созданием независимой украинской православной церкви президент Порошенко освободил Украину от священников-гэбистов. Такое заявление на своей странице в Facebook сделал политолог Алексей Голобуцкий.

"На этих выходных состоялось действительно историческое событие – была провозглашена единая Православная церковь Украины и выбран ее предстоятель, которым стал Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Очевидно, что в это достижение особый вклад внес Петр Порошенко. Фактически президент одним махом освободил Украину от чужого влияния и добился создания независимой украинской церкви", – считает эксперт.

Он также уверен, что украинская независимая церковь – это вопрос национальной безопасности нашего государства.

"Президент Порошенко на конференции в субботу заявил, что новое поколение украинцев должны стать патриотами своей страны. Но о каком патриотизме может идти речь в стенах УПЦ МП, куда многие украинцы водят своих детей и где им промывают мозги"?! Не вызывает никаких сомнений,что с такой церковью ни о каком патриотическом воспитании речь не идет", – отметил политэксперт.

Он также добавил, что для России создание независимой церкви в Украине стало действительно второй крупнейшей геополитической катастрофой после развала СССР.

"Успех Порошенко в создании автономной украинской церкви фактически выбивает землю из-под ног у всех зависников. Здесь нужно отдать должное президенту, который максимально точно рассчитал эту тактику. Создание независимой церкви – это важнейший этап освобождения украинцев. Не физического освобождения (этого нам удалось добиться в боях 14 и 15 годов), а морального. Свободный человек должен иметь возможность ходить в свободную от чужого влияния церковь. И хотя для укрепления нашей церкви еще предстоит сделать очень много работы, мы находимся на правильном пути. Еще один шаг к настоящей независимости сделан", – подытожил Алексей Голобуцкий.