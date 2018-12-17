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Мураев пополнил список кандидатов в Президенты Украины

Комментариев: 15
Мураев пополнил список кандидатов в Президенты Украины

Председатель политической партии “Наши“, депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев (внефракционный)  объявил о своем участии в президентских выборах. Такое заявление политик сделал в эфире телевизионного канала “Наш“, а позже подтвердил на своей странице в социальной сети Facebook.

“Решение еще должен подтвердить съезд, но я понимаю, что идти на президентские выборы должен. Мы с вами не раз и не два говорили о том, что будущий политический год критический, в нем находятся точки перелома. Если баланс восстановить не получится, если у власти еще на пять лет останутся те, кто сейчас, мы потеряем своё государство“, - сказал он.

По словам Мураева, выборы Президента при давлении системы и вычеркнутых из политического процесса миллионах избирателей не позволяют кандидатам от оппозиции конкурировать на равных. Однако в условиях информационной блокады это возможность “донести людям другое мнение, другой проект Украины, убедить их сомневаться, думать, задавать вопросы“.

При этом он отметил, что его собственная политическая деятельность и работа партии “Наши“ направлены на то, чтобы тем, чтобы понимание будущего, политических желаний в украинском обществе было общим. “Чтобы оно стояло на цифрах, фактах и понимании выгоды - своей и государственной“, - подчеркнул политик.

“Уверен, мы все досыта наелись лозунгов, которые придумывают штабные технологи для “застегнутых на все пуговицы“ вороватых вождей. Мы сражаемся за своё, за наше. За Родину. Поэтому сделаем всё, что от нас зависит. И я сам - в первую очередь. Поэтому да, я иду в президенты“, - заявил Мураев.

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Комментариев (15)
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Meritus    17.12.2018, 17:42
Оценка:  0
Meritus
Мураєв в президенти? Що, нам не хватило ні "маленької хатинки", ні "золотої акції", ні хоруживського півня, ні рецидивіста, ні бариги? Треба ще якусь муру путінську до влади?
Kirsten    17.12.2018, 17:05
Оценка:  -2
Kirsten
мура(єв)……? хто це ?
demian    17.12.2018, 17:13
Оценка:  -1
demian
Сей въюноша на самом деле политик со стажем, сначала было «Вече», потом "Партия регионов", потом "Оппозиционный блок", теперь парития "Наши", а вот Наши ли? И чье государство боится потерять этот субъект нас Украинцев, или государство от партии регионов или такое которое устраивает злобного гнома?
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 17:26
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Наши" - это кремлевский проект.
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 17:31
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
2 Kirsten

Молоденький Мураев "вышел за муж" за дочку Олега Таранова - харьковского "делового человека" а за одно близкого приятеля Рабиновича. Уйдя от Таранова, Мураев "вышел за муж" за племянницу Рабиновича. Такова его карьерная лестнице.
donizete    17.12.2018, 16:54
Оценка:  0
donizete
Лучше б пополнил список "их разыскивает Интерпол или Моссад"
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 17:02
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А разве интерпол альфонсов разыскивает?
Антибес    17.12.2018, 16:42
Оценка:  -2
Антибес
Достойный кандидат.
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 16:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Отстойный.
donizete    17.12.2018, 16:53
Оценка:  0
donizete
Ирония))) Это хорошо!
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 16:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Фу! Пойду руки помою.
Антибес    17.12.2018, 16:43
Оценка:  -4
Антибес
И рот,заодно.Ведь член своего хозяина ты не только руками трогаешь.)))))))
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 16:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не надо всех по себе ровнять. Это - ошибка.
Антибес    17.12.2018, 17:58
Оценка:  0
Антибес
Ты и есть ошибка,несчастный бот-минетчик Петьки-алконавта.И поверь,никто из нормальных людей на тебя не равняется.)))))))))
Peyot    17.12.2018, 16:16
Оценка:  +2
Peyot
еще одна кремлевская шалупонь хочет стать януковичем-2!
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