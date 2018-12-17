Закарпатец разгромил кафе, избив сотрудниц и посетителей
В селе Королево на Закарпатье в воскресенье, 16 декабря, около 21:15 местный житель жестоко избил сотрудников и посетителей местного кафе Натали.
Инцидент засняли камеры наблюдения, видео опубликовал Голос Карпат.
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Одному из посетителей заведения показалось, что ему слишком долго готовят кофе и он избил работницу заведения. Также местный житель проявил агрессию в отношении посетителей при выходе из кафе.
Как уверяют очевидцы, хулиганские действия совершил ранее судимый местный житель Михаил по кличке Панкли. СМИ пишут, что мужчину ранее задерживали за хранение наркотиков. А местные жители боятся неадекватного поведения этого человека и говорят, что у него всегда при себе нож.
Степень тяжести травм пострадавших определяют медики.
Как сообщалось 9 октября, в Винницкой области избили двух полицейских в ресторане.