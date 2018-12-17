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Закарпатец разгромил кафе, избив сотрудниц и посетителей

Комментариев: 2
Хулиганом оказался ранее судимый местный житель Михаил по кличке Панкли.
Неадекват избил продавщицу, требуя кофе
Неадекват избил продавщицу, требуя кофе
facebook.com/pg/GolosKarpat

В селе Королево на Закарпатье в воскресенье, 16 декабря, около 21:15 местный житель жестоко избил сотрудников и посетителей местного кафе Натали.

Инцидент засняли камеры наблюдения, видео опубликовал Голос Карпат.

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Одному из посетителей заведения показалось, что ему слишком долго готовят кофе и он избил работницу заведения. Также местный житель проявил агрессию в отношении посетителей при выходе из кафе.

Как уверяют очевидцы, хулиганские действия совершил ранее судимый местный житель Михаил по кличке Панкли. СМИ пишут, что мужчину ранее задерживали за хранение наркотиков. А местные жители боятся неадекватного поведения этого человека и говорят, что у него всегда при себе нож.

Степень тяжести травм пострадавших определяют медики.

Как сообщалось 9 октября, в Винницкой области избили двух полицейских в ресторане.

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Теги: избиение, продавщица, Закарпатье
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Комментариев (2)
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bertal    17.12.2018, 17:44
Оценка:  0
bertal
в чем новость? выпустите побольше из тюрем заключённых и еще не такое увидите
Антибес    17.12.2018, 17:36
Оценка:  0
Антибес
Вот что бывает с бандерлогами когда их не пропускают в ЕС"независмо"мыть унитазы и подтирать европердаки европенсов!))))))))))
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