На Дерибасовской подрались Деды Морозы

Один из работающих на главной улице Дедов пожаловался на “злодейские поборы“, которыми обложили артистов на Дерибасовской.

В центре Одессы на улице Дерибассовской произошел конфликт между аниматорами в костюмах Деда Мороза.

Об этом сообщает Думская.

Один из работающих на главной улице дедов (Тимур О., фамилию опускаем по просьбе гражданина) обратился в редакцию местного издания с просьбой рассказать о “злодейских поборах“, которыми обложили артистов на Дерибасовской. И отправленный на Дерибассовскую корреспондент стал свидетелем инцидента.

“С новогодней передовой поступают мрачные сводки“, - пишет местное издание.

Сотрудник редакции подробно и живописно описал ситуацию.

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“Тимур, статный высокий Дед Мороз лет 50-ти (кстати, чемпион по боям без правил), заприметил меня, но не мог оторваться от клиентов. Он позировал под елкой в обнимку с мужчиной, который держал на руках маленькую девочку. Другой Дед Мороз, на две головы ниже, тщедушного телосложения и очень молодой дедушка по имени Мустафа (как он сказал, 15-ти лет отроду, но на вид ему лет 20), стоял с телефоном перед Тимуром и, судя по шевелящейся бороде, ему выговаривал что-то, очевидно, нелицеприятное, потому как Тимур наливался багровой краской“, отметил сотрудник СМИ.

Как потом выяснилось, мужчина с девочкой попросил Мустафу сфотографировать их в компании с Тимуром. Девочка решительно отвергла мелкого Деда Мороза Мустафу и выбрала богатырского Тимура.

“Мустафа озлобился и, по словам Тимура, привселюдно заявил, чтобы конкурент валил из-под елки. И назвал чемпиона по боям без правил, коллегу по новогодней халтуре, такого же доброго волшебника Пид…сом! Подошла Снегурка (смотрящая по Дерибасовской) и спросила Тимура, собирается ли тот платить? Как позже объяснил Тимур, именно она “снимает“ мзду с артистов и “животноводов“ — якобы в интересах кого-то из городского руководства. Тут Мустафа добавил еще несколько эпитетов, и Тимур взорвался. В мгновение ока (вы бы даже не успели сказать “с наступающим“!) два деда налетели друг на друга“, - уточняется в публикации.

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Большой Дед Мороз, безусловно, легко победил бы юного конкурента, но борода и кафтан мешали драке, малец же мигом сбросил с себя весь реквизит и оказался “юрким субъектом“, отчасти “похожим на конокрада“.

Женщины кричали, дети плакали, вокруг дерущихся “прыгала Снегурка с обреченным лицом“. Иностранные туристы с интересом смотрели, думая, что это часть какого-то представления. Полиции не было.

Наконец дерущихся удалось разнять, у Тимура была оторвана борода и лопнули штаны, его соперник таки получил несколько изрядных аплеух.

Снегурочка заявила корреспонденту Думской, что якобы Тимур не платит, как все, горисполкому.

Дед Мороз Тимур в свою очередь уточнил, что Снегурочка является помощником инспектора Муниципальной стражи. Летом это девушка, которая занимается голубями, зимой Снегурочка.

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“Она собирает дань! Неофициально. Я уже четвертый год работаю на Дерибасовской Дедом Морозом. Мы не облагаемся никакой данью, никакими налогами. Дедов Морозов ни при царе-батюшке, ни при “красных“, никто никогда не трогал. То, что ко мне подошли и требуют от меня дань, это, честно говоря, наглость, беспредел и развод три в одном! Человек тут получает крохи, а требуют в разы больше!“, - посетовал одессит Тимур и признал, что платить отказался.

В департаменте муниципальной безопасности пообещали изучить жалобу Деда Мороза и проверить изложенные факты.

“Если, действительно, такие поборы имеют место, конечно, этих людей мы моментально уволим, а материалы на них передадим в правоохранительные органы“, — заявил представитель учреждения. И добавил, что в Страже нет инспекторов – только охранники.

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