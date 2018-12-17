Стало известно кто из политиков принял участие в Объединительном соборе

Несмотря на громкие публичные заявления большинства политиков о поддержке создания в Украине поместной церкви, в самом Объединительном соборе в субботу, 15 декабря, приняли участие единицы.

Об этом сообщил веб-сайт Факты ICTV.

Кроме Президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, которые были приглашены в качестве почетных гостей были также замечены бывший Президент Виктор Ющенко, а также народные депутаты предыдущих созывов председатель Республиканской Христианской партии (РХП) Николай Поровский, многолетний председатель Всеукраинского общества "Просвита" Павел Мовчан и председателя Киевской областной организации партии ВО "Свобода" Игорь Сабий.

Единственный из действующих нардепов, который принял участие в Соборе как делегат и наравне с архиереями голосовал за создание поместной православной церкви в Украине, ее устав и предстоятеля был Сергей Рудык.

Из личных источников нам стало известно, что Рудык является председателем приходского совета прихода Преподобной мученицы Евгении – первого Храма Украинской православной церкви Киевского патриархата, который возводится в Смеле Черкасской области. Награжден многими церковными наградами: орденами Святого Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, святых Кирилла и Мефодия, Равноапостольного князя Владимира Великого II и III степеней, Орденом Христа Спасителя и медалью "За жертвенность и любовь к Украине". Известный как давний последователь патриарха Филарета.

Напомним, что делегатами съезда были епископы, архиереи, которые получили от Варфоломея официальное приглашение, каждый из которых имел право взять с собой на Собор одного священника и одного мирянина.