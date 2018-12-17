Рана предплечья и травма колена - Денисова раскрыла нюансы ранений пленных моряков

Артеменко обещают, что двигательные функции кисти восстановятся, Эйдер пока передвигается на костылях.

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Военноленным украинским морякам, которые содержатся в СИЗО “Матросская тишина“, оказывают необходимую помощь. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова, передает Укринформ.

Эту информацию она получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой, уточнила Денисова. “Я могу распространять только ту информацию, которую я слышала от госпожи Москальковой и делиться информацией консулов“, - отметила омбудсмен.

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По словам уполномоченной по правам человека, Андрей Артеменко получил осколочное ранение, сильный ушиб правой кисти руки.

“Сухожилия, кисть не травмированы, но движения пальцев рук затруднены“, - рассказала Денимова, отметив, что у Артеменко глубокий осколочный порез последней фаланги безымянного пальца правой руки.

По словам самого раненого, врачи обещали, что функции движения пальцев должны возобновиться, говорит омбудсмен.

В то же время, у 18-летнего Андрея Эйдера ситуация тяжелее - он получил сильный ушиб колена, и оно сейчас не сгибается.

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“Есть рваная рана ноги глубиной 2-4 см. Была оказана помощь в больнице в Керчи. Сейчас ему ежедневно оказывается медицинская помощь, он ждет консультации офтальмолога. Передвигается на костылях“, - сообщила Денисова.

Офицер СБУ Василий Сорока при захвате кораблей получил травму руки. “Сорока получил тяжелую рваную рану предплечья левой руки, осколок прошел насквозь и застрял на выходе, частично повреждены сухожилия и мышцы руки“, - говорит омбудсмен.

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Данные по Сороке, к слову, опровергают информацию от МИД РФ, предоставленную ЕСПЧ, о легком характере ранений военнопленных украинцев.

Напомним, ранее киевские школьники написали военнопленным морякам в СИЗО Лефортово“ и “Матросская тишина“ около тысячи писем поддержки.