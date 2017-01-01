В таких условиях уже 20 лет живут сотрудники Укрзализныци.

Люди под Одессой вынуждены выживать в вагонах

Под Одессой люди пытаются выживать в вагонах

Под Одессой люди пытаются выживать в вагонах

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В поселке Усатово Одесской области, в 10 километрах от областного центра, расположен необычный микрорайон - десятки людей живут в старых железнодорожных вагонах. Чиновники обещают решить проблему, но пока ситуация не меняется десятки лет.

Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Лоция.

Отмечается, что микрорайон расположен прямо на железнодорожных путях, всего в нескольких сотнях метров от станции Усатово. Это место называется путево-машинная станция №261 и является подразделением Одесской железной дороги.

Поселение ограждено огромными бетонными плитами. В старых, проржавелых до дыр вагонах сейчас проживают 8 семей.

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“Это было временное жилье. Мы с мужем вместе работали на железной дороге, сейчас я уже на пенсии. 20 лет назад людей привлекали работать на железной дороге и обещали выдать жилье. А пока дома строились, нас размещали в вагонах. Раньше здесь проживало больше 100 семей, а сейчас осталось 8. Кому-то повезло - им дали жилье и они переехали, а мы все еще ждем свою обещанную государством квартиру. Из года в год нам обещают и обещают, и ничего. Я за это время уже успела выйти на пенсию“, - сообщила местная жительница Людмила.

По ее словам, жить в таких условиях семье тяжело.

“Зимой холодно, летом жарко. Вагоны старые. Вот сейчас, чтобы сохранять в доме тепло, мне нужно каждые 2-3 часа подбрасывать в топку уголь. Окна и двери приходится завешивать одеялами, чтобы не выпускать тепло. А летом жара невыносимая“, - рассказала Людмила.

СМИ пишет, что директор по экономике и финансам ПАТ Укрзализныци Андрей Рязанцев пообещал жителям, что до конца 2018 года для них будет приобретено жилье.

Как сообщалось 10 декабря, на свалке под Львовом сгорел 15-летний мальчик. Ребенок жил на свалке в хибаре построенной из мусора.