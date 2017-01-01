В Кировоградской области мужчина умер от ботулизма
В Кировоградской области в реанимации скончался 36-летний житель Маловисковского района, у которого подозревали ботулизм из-за потребления домашних консервированных овощей. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре Минздрава.
Отмечается, что в лаборатории особо опасных инфекций Кировоградского областного лабораторного центра, куда была доставлена кровь больного, в реакции нейтрализации на белых мышах обнаружено ботулотоксин типа "В".
"В течение пяти дней медики боролись за жизнь мужчины, но, к сожалению, все закончилось трагически. Утром, 17 декабря, в реанимационном отделении Маловисковской ЦРБ больной умер", - сообщили в лабораторном центре.
Ранее в Днепре зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом.
Также сообщалось, что в Донецкой области зарегистрированы три случая ботулизма: заболели двое взрослых и один ребенок.
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