В Кировоградской области мужчина умер от ботулизма

Накануне 36-летний мужчина употреблял консервированные овощи, приготовленные в домашних условиях.

Медики пять дней боролись за жизнь мужчины Корреспондент.net

В Кировоградской области в реанимации скончался 36-летний житель Маловисковского района, у которого подозревали ботулизм из-за потребления домашних консервированных овощей. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре Минздрава.

Отмечается, что в лаборатории особо опасных инфекций Кировоградского областного лабораторного центра, куда была доставлена кровь больного, в реакции нейтрализации на белых мышах обнаружено ботулотоксин типа "В".

"В течение пяти дней медики боролись за жизнь мужчины, но, к сожалению, все закончилось трагически. Утром, 17 декабря, в реанимационном отделении Маловисковской ЦРБ больной умер", - сообщили в лабораторном центре.

Ранее в Днепре зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом.

Также сообщалось, что в Донецкой области зарегистрированы три случая ботулизма: заболели двое взрослых и один ребенок.

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