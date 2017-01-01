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В Херсоне в частном доме произошел взрыв

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В результате взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома и соседский 16-летний сосед.
Взрыв произошел на улице Грибоедова
Взрыв произошел на улице Грибоедова
Пресс-служба ГСЧС

В Херсоне в понедельник, 17 декабря, в частном жилом доме произошел взрыв без последующего горения. Информация о происшествии на улице Грибоедова поступила спасателям в 16.07, сообщили в областном управлении ГСЧС.

По предварительным данным, в доме взорвался природный газ.

Прибывшие на место спасатели увидели, что в результате взрыва пострадал 36-летний владелец разрушенного дома и соседский 16-летний парень, которого травмировало ударной волной. Оба госпитализированы в областную и детскую областные больницы. Состояние хозяина дома врачи оценивают как тяжелое, а соседа - средней тяжести.

Напомним, 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Позже спасатели нашли два тела под завалами дома.

 

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Теги: газ, Херсон, дом, взрыв, пострадавшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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