В Виннице в храме УПЦ МП аплодисментами встретили переход в ПЦУ

Присутствующие на литургии в храме УПЦ МП в Виннице аплодисментами встретили слова митрополита Симеона о переходе в единую Православную церковь Украины.

В Виннице присутствующие на утренней литургии в соборе УПЦ Московского патриархата аплодисментами встретили слова митрополита Симеона о переходе в единую Православную церковь Украины. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщило местное издание Vежа.

"За вами остается решение, куда идти или где оставаться. Но процесс пошел. Уже вчера были разговоры, чтобы сместить меня с кафедры, а здесь будет назначен другой архиерей. Но я уже не архиерей УПЦ МП, я уже архиерей Православной церкви Украины, о объединенной церкви", - сказал Симеон на проповеди.

После слов Симеона присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали Браво!

Указано, что днем ранее, на воскресном богослужении митрополит Симеон объявил, что кафедральный собор города теперь принадлежит единой поместной церкви.

Известно также, что Симеон был одним из двух иерархов УПЦ МП, принявших участие в Объединительном соборе 15 декабря. Ранее он говорил, что "с нами или без нас церковь будет создана".

Ранее синод Украинской православной церкви Московского патриархата отстранил от должностей митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко), которые принимали участие в создании объединенной Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

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