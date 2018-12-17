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Отстраненный УПЦ МП митрополит отреагировал на решение синода

Комментариев: 3
Митрополит Драбинко с 15 декабря считает себя клириком Православной церкви Украины и не признает решений УПЦ МП.
В ПЦУ перешли два митрополита УПЦ МП - Александр Драбинок и Симеон
В ПЦУ перешли два митрополита УПЦ МП - Александр Драбинок и Симеон
facebook.com/oleksandr.drabinko

Решение синода Украинской православной церкви Московского патриархата об отстранении митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) ничего не означает, так как он является клириком новосозданной Православной церкви Украины. Об этом он заявил в комментарии сайту Гордон.

"Лично для меня решения синода УПЦ (МП) ничего не значат, так как я – клирик Православной церкви Украины, которая признана Вселенской патриархией. К религиозной организации, которая ввела против меня санкции, я с 15 декабря никакого отношения не имею. Расстраиваться по поводу принятого ими решения не приходится. Ведь заранее нами была написана апелляция, и Вселенский патриарх подтвердил, что запреты и санкции Московского патриархата действительными не являются", - сказал митрополит.

По его словам, официального уведомления о принятых решениях пока не было, на синод его не приглашали и объяснений не просили. "То есть ни о каком соблюдении процедуры речь идет – они действуют в одностороннем порядке. Как минимум, меня должны были предупредить о заседании синода. А также выдвинуть обвинение либо потребовать объяснений. Для таких случаев есть церковный суд. Но ни вызова, ни допроса не было", - сказал священник.

Он заверил, что будет служить, как и раньше, сан сохраняется. "Я могу служить как на Афоне, так и в Иерусалиме. А вот те, кто принимал решение относительно меня, такие служения проводить не могут. И, конечно, этим решением хотят напугать остальных священнослужителей", - уверен митрополит.

По его мнению, после получения Томоса 6 января "люди будут уходить от РПЦ", но процесс перехода в поместную церковь займет "какое-то время".

Как сообщалось, кроме Драбинко синод УПЦ МП отстранил от должности митрополита Симеона (Шостацкого).

По итогам синода глава УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что создание Православной церкви Украины ничего не изменило для УПЦ МП.

 

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Теги: церковь, УПЦ МП, священнослужитель, Александр Драбинко, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    17.12.2018, 19:48
Оценка:  -2
fkrfyfan
Продажные шкуры есть и среди священослужителей
Хулиганка*    17.12.2018, 19:44
Оценка:  -2
Хулиганка*
драбинко уже ноль без палочки... был уважаемым человеком в канонической церкви стал шестеркой у сектантов
Sinobi-life    17.12.2018, 19:46
Оценка:  0
Sinobi-life
Сектантка,ты не хулиганка, а ДЕБИЛКА!!!
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