В центре Одессы подрались Деды Морозы

В центре Одессы подрались двое мужчин в костюмах Деда Мороза. Конфликт сопровождался нецензурными криками.

В Одессе на Дерибасовской два Деда Мороза устроили драку. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает Думская.

По данным СМИ, первый Дед Мороз - Тимур позировал под елкой в обнимку с мужчиной, который держал на руках маленькую девочку. Мужчина с ребенком попросил второго Деда Мороза - Мустафу сфотографировать их в компании с Тимуром.

В свою очередь Мустафа озлобился и, по словам Тимура, привселюдно заявил, чтобы конкурент "валил из-под елки", нецензурно выражаясь в его адрес. Позже Мустафа добавил еще несколько эпитетов в адрес Тимура, что и стало причиной драки.

"В мгновение ока (вы бы даже не успели сказать "с наступающим"!) два деда налетели друг на друга", - пишет издание.

Драка сопровождалась криками женщин и слезами детей.

Когда дерущихся удалось развести, у Тимура была оторвана борода и лопнули штаны.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

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