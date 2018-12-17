Новинский: государство не должно вмешиваться в церковные дела

Ми ожидаем, что давление на церковь будет только усиливаться, поскольку президенту нужно показать, как приходы массово переходят в им созданную церковь. В свою очередь, подобные действия приведут к разжиганию межконфессиональной розни и трагическим последствиям для государства", – об этом заявил лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский во время брифинга в парламенте.

Свидетельством таких намерений власти Вадим Новинский назвал сделанное 17 декабря, во время согласительного совета глав парламентских фракций представитель фракции Блока Петра Порошенко о том, что в ближайшее время коалиция планирует принять два законопроекта, направленных против канонической УПЦ: первый предполагает изменить законное название единственной канонической Украинской Православной Церкви на предлагаемое властью, второй законопроект легализует насильственный переход приходов УПЦ.

"Наша партия будет всеми законными способами защищать единство и интересы верующих единственной канонической Украинской Православной Церкви. Мы не дадим ни президенту Порошенко, ни всем, кто его поддерживает, захватывать и передавать храмы ", – отметил Вадим Новинский.