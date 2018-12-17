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Новинский: государство не должно вмешиваться в церковные дела

Комментариев: 7
Новинский: государство не должно вмешиваться в церковные дела

Ми ожидаем, что давление на церковь будет только усиливаться, поскольку президенту нужно показать, как приходы массово переходят в им созданную церковь. В свою очередь, подобные действия приведут к разжиганию межконфессиональной розни и трагическим последствиям для государства", – об этом заявил лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский во время брифинга в парламенте.

Свидетельством таких намерений власти Вадим Новинский назвал сделанное 17 декабря, во время согласительного совета глав парламентских фракций представитель фракции Блока Петра Порошенко о том, что в ближайшее время коалиция планирует принять два законопроекта, направленных против канонической УПЦ: первый предполагает изменить законное название единственной канонической Украинской Православной Церкви на предлагаемое властью, второй законопроект легализует насильственный переход приходов УПЦ.

"Наша партия будет всеми законными способами защищать единство и интересы верующих единственной канонической Украинской Православной Церкви. Мы не дадим ни президенту Порошенко, ни всем, кто его поддерживает, захватывать и передавать храмы ", – отметил Вадим Новинский.

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Комментариев (7)
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ВосставшийИзБана    17.12.2018, 19:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Новинский конечно пургу гонит. Эта церковь устроена таким образом, что она идет под руку со светской властью. Церковь вещает, что любая власть от Бога, а государство поддерживает церковь для того, чтобы держать народ в повиновении. А раз так, то государство так или иначе контролирует работу церкви,
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 19:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
чтобы не допустить выход народа из под повиновения. Кстати, рпц была создана самым что ни на есть государством а лице министерства государственной безопасности.
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 19:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я уже писал в новости о Новинском, что князь Владимир крестил Киев, что е позиции Новинского недопустимо. Так вот я продолжаю тему:

Из духовного регламента Петра 1:

"А яко Христианский Государь, правоверия же и всякаго в церкви Святей благочиния блюститель, посмотрев и на духовныя нужды, и всякаго
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 19:46
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
управления оных возжелав, благоволил уставити и духовное Коллегиум, которое бы прилежно и непрестанно наблюдало, еже на пользу церкви, да вся по чину бывают, и да не будут нестроения, еже есть желание Апостола, или паче Самаго Бога благоволение."
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 19:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так что Петр тоже в дела церковные вмешивался.
chytan    17.12.2018, 19:23
Оценка:  +4
chytan
А ты почему как депутат вмешиваешься ?!!!
sashha    17.12.2018, 19:22
Оценка:  +6
sashha
Новинскому пора в рашку и лишить его гражданства,ему гражданство давал нелигитимный проффессор,а значит оно не дейтвительно.
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