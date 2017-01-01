Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Снегопад в Украине: во Львовской области ограничили движение фур

Комментариев: 0
На дороге Киев - Чоп введено ограничение для движения большегрузного транспорта с 640 километра по 680 километр.
По трассе Киев - Чоп ограничили движение фур
По трассе Киев - Чоп ограничили движение фур

Полиция ограничила движение грузовиков на трассе Киев - Чоп во Львовской области из-за сильного снегопада. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба областного управления патрульной полиции.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Львовской области, а именно на дороге Киев - Чоп, начиная с 640 километра по 680 километр, введено ограничение для движения большегрузного транспорта, так как дорожное покрытие не является очищенным, транспортные средства застревают и не могут продолжать движение", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что неочищенный участок находится по дороге в Закарпатскую область, перед перевалом и на самом перевале за Сколе.

Пока неизвестно, когда движение транспорта будет возобновлено.

Ранее в Киеве запрещали въезд грузовиков в столицу 13 декабря из-за снегопада.

Также сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий по некоторым автодорогам Киевской, Житомирской и Одесской областей 12 декабря ограничили движение фур.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Львовская область, снегопады, дороги, грузовик, снегопад, трасса, непогода, ограничение, ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь