Снегопад в Украине: во Львовской области ограничили движение фур

На дороге Киев - Чоп введено ограничение для движения большегрузного транспорта с 640 километра по 680 километр.

Полиция ограничила движение грузовиков на трассе Киев - Чоп во Львовской области из-за сильного снегопада. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба областного управления патрульной полиции.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Львовской области, а именно на дороге Киев - Чоп, начиная с 640 километра по 680 километр, введено ограничение для движения большегрузного транспорта, так как дорожное покрытие не является очищенным, транспортные средства застревают и не могут продолжать движение", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что неочищенный участок находится по дороге в Закарпатскую область, перед перевалом и на самом перевале за Сколе.

Пока неизвестно, когда движение транспорта будет возобновлено.

Ранее в Киеве запрещали въезд грузовиков в столицу 13 декабря из-за снегопада.

Также сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий по некоторым автодорогам Киевской, Житомирской и Одесской областей 12 декабря ограничили движение фур.

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