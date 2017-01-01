В Одесской области у моста утонуло авто с двумя людьми

В автомобиле находились два человека. Судьба водителя указанного автомобиля и его пассажира на данный момент неизвестна.

В Одесской области в понедельник, 17 декабря, около 2:00 при въезде на понтонный мост (трасса Одесса - Черноморск) в акваторию Сухого лимана съехал с дороги автомобиль Daewoo Lanos. Об этом сообщает местное издание 04868.com.ua.

Известно, что в автомобиле находились два человека. Дальнейшая судьба водителя данного автомобиля и его пассажира в данный момент неизвестна.

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По данным Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте, никто из участников указанного происшествия к ним не обращался.

Ранее в Одессе девушку смыло с пирса в море.

Также в Киеве в районе Осокорков на 10-й линии Энтузиастов в водном канале обнаружили труп мужчины. Тело находилось в воде около трех месяцев.

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