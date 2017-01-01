В Одесской области младенец умер от ОРВИ

В Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай на дому ребенка до одного года от острой респираторной инфекции.

Летальный случай на дому зарегистрирован в Овидиопольском районе РБК-Украина

В Одесской области от острой респираторной инфекции умер ребенок до одного года. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба ГУ Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"На прошлой неделе в Овидиопольском районе зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как коронавирус, ребенок до одного года", - говорится в сообщении.

При этом указано, что за медицинской помощью родители не обращались.

Ранее в Харькове от гриппа умерли два человека.

Напомним, 21 ноября в Украине зафиксировали первый подтвержденный случай заболевания гриппом. Глава Минздрава Ульяна Супрун посоветовала, что делать при первых симптомах гриппа.

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