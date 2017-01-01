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В Бахмуте задержан сепаратист, блокировавший украинскую воинскую часть

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Полицейские собрали доказательства участия мужчины в незаконных вооруженных формированиях.
Мужчина незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим на одном из блокпостов Бахмута
Мужчина незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим на одном из блокпостов Бахмута
УНН

В Бахмуте Донецкой области задержали 49-летнего мужчину по подозрению в причастности к деятельности сепаратистов. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции в понедельник, 17 декабря.

По данным силовиков, мужчина осуществлял незаконную фильтрацию на блокпосте, расположенном вблизи Бахмута. Также подозреваемый принимал участие в блокировании воинской части, чем способствовал российской агрессии и оккупации Донецкой области.

После освобождения города сепаратист скрывал свое криминальное прошлое. Наемник был уверен, что о его деятельности, кроме "собратьев", никому неизвестно, ведь во время оккупации в городе был "комендантский час" и баррикады боевиков в окрестностях почти никто не пересекал", – сказано в сообщении.

Полицейские собрали доказательства участия мужчины в незаконных вооруженных формированиях. Открыто уголовное производство, мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Краматорске правоохранителям сдался бывший участник самопровозглашенной "ДНР".

 

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Теги: сепаратизм, полиция, Донецкая область, донбасс, сепаратисты, Бахмут
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Источник: korrespondent.net

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