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В ООН рассматривают резолюцию по Крыму и Азову

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Документ, который призывает РФ прекратить милитаризацию Черного и Азовского морей, подан Украиной на рассмотрение Генассамблеи в соавторстве с 40 государствами.

Генассамблея ООН рассматривает проект резолюции Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев. 

Ранее представитель Постпредства Украины в ООН Олег Николенко сообщил, что в документе содержится призыв к РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить временную оккупацию территории Украины.

Он подчеркнул, что соавторами резолюции стали 40 государств. 

Дипломат добавил, что в проекте резолюции осуждается растущее военное присутствие России в частях Черного и Азовского морей, притеснение свободы судоходства в регионе, а также озвучено требование освободить захваченные вблизи Керченского пролива корабли ВМС Украины вместе с их экипажами.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины у Керченского моста. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

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Теги: конфликт, Россия, ООН, Крым, Черное море, Азовское море, Генассамблея ООН, резолюция
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Источник: korrespondent.net

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