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Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Комментариев: 1
Документ, который осуждает растущее военное присутствие России в Черном и Азовском морях, поддержали 66 государств.
Заседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН
twitter.com/UKRinUN

Генассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев в соавторстве с 40 государствами. Об этом в ночь на вторник, 18 декабря, сообщила пресс-служба украинской миссии в ООН.

Отмечается, что за документ проголосовали 66 стран, против - 19, 72 воздержались.

Резолюция, в частности, призывает Россию вывести вооруженные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Также она осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях и препятствование судоходству.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

Киев и Москва обменялись нотами протеста. 

Действия РФ, в частности, осудили США, ЕС, Германия, Франция, а также НАТО. 

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Теги: ООН, Крым, Черное море, Азовское море, Генассамблея ООН, резолюция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    18.12.2018, 02:51
Оценка:  0
Антибес
Очередная озабоченность...Только вот 91 страна"за"эту"озаб оченность"не проголосовала.))))))))))))
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