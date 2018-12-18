Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Документ, который осуждает растущее военное присутствие России в Черном и Азовском морях, поддержали 66 государств.

Генассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев в соавторстве с 40 государствами. Об этом в ночь на вторник, 18 декабря, сообщила пресс-служба украинской миссии в ООН.

Отмечается, что за документ проголосовали 66 стран, против - 19, 72 воздержались.

Резолюция, в частности, призывает Россию вывести вооруженные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Также она осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях и препятствование судоходству.

#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.



За 66, пр 19. Співавторів 40. Основні елементи pic.twitter.com/C6ic4yDZwb — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 декабря 2018 г.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Киев и Москва обменялись нотами протеста.

Действия РФ, в частности, осудили США, ЕС, Германия, Франция, а также НАТО.

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