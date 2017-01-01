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ПЦУ будет полностью самостоятельной - Епифаний

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Православная церковь Украины будет независима от Константинополя и государства, заверил митрополит.
Глава Православной церкви Украины Епифаний
Глава Православной церкви Украины Епифаний
cerkva.info

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что новая церковь будет самостоятельной структурой, независимой ни от Константинополя, ни от украинского государства. Об этом он сообщил в понедельник, 17 декабря, в эфире ICTV.

"Мы слышим, что эта церковь не будет полноценной автокефалией, что она будет в подчинении у Константинополя, но это неправда. После избрания имя нового предстоятеля уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя и последнее 15-е место в диптихе, и будем независимой полноценной автокефальной церковью", - отметил митрополит Киевский и всея Украины.

По его словам, после вручения томоса ПЦУ будет самоуправляемой.
 
"А с Константинополем, конечно, будем с благодарностью поддерживать духовные отношения", - указал Епифаний.
 
Митрополит также подчеркнул, что государство не должно вмешиваться в дела церкви и созданная церковь не будет "государственной церковью".
 
"Это постоянно подчеркивает президент Петр Порошенко. Он только помогает и способствует тем процессам, которые сейчас необходимы", - заявил глава новой церкви.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Епифаний назвал количество приходов ПЦУ

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Теги: церковь, православная церковь, Константинополь, автокефалия, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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