ПЦУ будет полностью самостоятельной - Епифаний

Православная церковь Украины будет независима от Константинополя и государства, заверил митрополит.

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что новая церковь будет самостоятельной структурой, независимой ни от Константинополя, ни от украинского государства. Об этом он сообщил в понедельник, 17 декабря, в эфире ICTV. "Мы слышим, что эта церковь не будет полноценной автокефалией, что она будет в подчинении у Константинополя, но это неправда. После избрания имя нового предстоятеля уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя и последнее 15-е место в диптихе, и будем независимой полноценной автокефальной церковью", - отметил митрополит Киевский и всея Украины. "Мы слышим, что эта церковь не будет полноценной автокефалией, что она будет в подчинении у Константинополя, но это неправда. После избрания имя нового предстоятеля уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя и последнее 15-е место в диптихе, и будем независимой полноценной автокефальной церковью", - отметил митрополит Киевский и всея Украины.

По его словам, после вручения томоса ПЦУ будет самоуправляемой.

"А с Константинополем, конечно, будем с благодарностью поддерживать духовные отношения", - указал Епифаний.

Митрополит также подчеркнул, что государство не должно вмешиваться в дела церкви и созданная церковь не будет "государственной церковью".

"Это постоянно подчеркивает президент Петр Порошенко. Он только помогает и способствует тем процессам, которые сейчас необходимы", - заявил глава новой церкви.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Епифаний назвал количество приходов ПЦУ

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