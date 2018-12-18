Станислав Клых заявил, что состояние его здоровья критическое

Есть подозрения, что у заключенного рак и, возможно, гангрена. Также он намерен начать голодовку.

Заключенный в России украинец Станислав Клых сообщил, что находится в критическом состоянии, возможно, у него гангрена, а также есть подозрения на рак. Об этом говорится в письме Клыха российской активистке Марии Рябиковой, которое она в понедельник, 17 декабря, опубликовала на своей странице в Facebook.

Станислав Клых в своем письме сообщает, что у него критическая ситуация здоровья. Есть подозрения, что он заболел раком, а также возможно имеет гангрену.

"Надеюсь на обмен перед Новым годом, но думаю события в Керченском проливе сильно усложнили ситуацию. Начал отказываться от еды, хочу перейти на полную голодовку, честно говоря, надоело так жить", - написал заключенный.

Кроме того, Клых сообщил, что его перевозят в больницу Челябинска.

"Он хочет огласки, отчаялся ждать обмена, поэтому снова думает о том, чтобы объявлять голодовку несмотря ни на что. Может как-то способствовать распространению информации, прошу в этом помочь", - отмечает Рябикова.

В своем письме Клых попросил активистов, чтобы те позвонили и поддержали его родителей.

Ранее украинский заключенный Станислав Клых написал письмо Олегу Сенцову, осужденному в РФ.

До этого в организации Amnesty International рассказали, что Клых прошел насильное лечение в психиатрической больнице, после чего изменилось его поведение, а мама сообщает о следах пыток. Правозащитники считают, что к Клыху применили методы "советской карательной психиатрии", чтоб сломить волю.

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