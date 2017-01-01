Итоги 17 декабря: Резолюция по Крыму, акция проституток

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В ООН поддержали инициативу Украины по Крыму и Азову; в центре Киева митинговали секс-работницы: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма

Генассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев в соавторстве с 40 государствами.

За документ проголосовали 66 стран, против выступили 19, 72 воздержались.

Резолюция, в частности, призывает Россию вывести вооруженные силы из Крыма, прекратить незаконную оккупацию украинской территории. Также она осуждает наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях, препятствование судоходству и требует освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Украина подписала ряд соглашений с Евросоюзом

Представители Украины и Европейского Союза подписали ряд соглашений, которые касаются энергоснабжения, укрепления институциональной способности украинских органов власти и повышения эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в стране.

Украинские военные отправились в Косово

В Минобороны сообщили, что украинские военные инженеры после тщательного отбора отправились в Косово, где в составе многонациональных сил KFOR в течение шести месяцев будут выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры.

В Киеве митинговали проститутки

В центре Киева на Михайловской площади прошла акция протеста работниц секс-индустрии. В ней приняли участие около 20 женщин, которые требовали перевести деятельность проституток в правовое поле.

Украина гарантировала ЕС проведение выборов

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом заявила, что Украина гарантировала скорую отмену военного положения и проведение выборов в стране.

Генассамблея ООН утвердила Глобальный пакт о беженцах

На 55-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН приняли Глобальный пакт о беженцах. За документ проголосовала 181 страна, две высказались против.

Соглашение предусматривает механизмы ослабления бремени беженцев с принимающих их стран, механизмы по улучшению ситуации с обеспечением беженцев на новых местах, а также усилия по улучшению условий жизни в тех местах, откуда наблюдается наибольший отток жителей.

Митрополит Онуфрий озвучил позицию УПЦ МП после создания единой церкви в Украине

По итогам заседания синода УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что Объединительный собор православных церквей является объединением неканонических церквей.

“Для нашей Церкви по сути ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине“, − подчеркнул он.