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В Харькове подростки за две недели трижды обокрали магазин оргтехники

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Двое несовершеннолетних по ночам проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.
Камера наблюдения зафиксировала кражу
Камера наблюдения зафиксировала кражу
hk.npu.gov.ua

В Харькове полиция задержала двух несовершеннолетних по подозрению в неоднократной краже мобильных телефонов и ноутбуков из магазина. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что одному из задержанных 15 лет, другому – 17.

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"Юноши в течение двух недель трижды обокрали магазин и завладели мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 тысяч грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые с помощью заранее заготовленных инструментов ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.

Вещественные доказательства изъяты, расследование продолжается. Молодым людям грозит до шести лет заключения.

Как сообщалось 9 октября, в Харькове школьников с "автоматами" не пускали в метро.

 

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Теги: Харьков, ограбление, кража, полиция, несовершеннолетние
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Комментариев (2)
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Коляка    18.12.2018, 09:30
Оценка:  +1
Коляка
Парням жрать нечего
Антибес    18.12.2018, 08:28
Оценка:  +1
Антибес
Жадность фраеров сгубила...
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