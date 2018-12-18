В Харькове подростки за две недели трижды обокрали магазин оргтехники

Двое несовершеннолетних по ночам проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.

В Харькове полиция задержала двух несовершеннолетних по подозрению в неоднократной краже мобильных телефонов и ноутбуков из магазина. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что одному из задержанных 15 лет, другому – 17.

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"Юноши в течение двух недель трижды обокрали магазин и завладели мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 тысяч грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые с помощью заранее заготовленных инструментов ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки.

Вещественные доказательства изъяты, расследование продолжается. Молодым людям грозит до шести лет заключения.

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