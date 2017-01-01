Сутки на Донбассе: семь обстрелов,потерь в рядах ВСУ нет

С начала текущих суток сепаратисты открывали огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное, а также в районе населенного пункта Чермалык.

На Донбассе сутки прошли без потерь EPA/UPG

В течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом во вторник, 18 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

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“Применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано… В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал“, - говорится в сводке штаба ООС.

Отмечается, что враг обстреливал позиции Объединенных сил на нескольких направлениях.

“В районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Луганское на Светлодарском направлении, вблизи населенных пунктов Марьинка, Тарамчук, Славное - на Донецком направлении, а также в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении“, – говорится в сообщении штаба ООС.

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“В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных в районе поселка Славное на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет“, – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один член НВФ был уничтожен и еще четверо получили ранения.

Как сообщалось 17 декабря, в Бахмуте задержан сепаратист, блокировавший украинскую воинскую часть.