В Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, есть жертвы

Пожар возник в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

В ночь на вторник в городе Вольногорск Днепропетровской области произошел пожар в одной из квартир, во время которого погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС 18 декабря.

"В 04:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Центральной города Вольногорск... Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже 5-этажного жилого дома. В результате происшествия погибло двое мужчин 1958 и 1960 рождения", – говорится в сообщении.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось 15 минут. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

Правоохранители устанавливают причину пожара.

Ранее в Измаиле в жилом доме сгорели три квартиры. Очевидцы утверждают, что на балконе одной из квартир прогремели два взрыва. Ее хозяин получил ожоги и был госпитализирован.

А в Баштанском районе Николаевской области во время пожара погибли дети возрастом один и два года. Четырехлетний ребенок пострадал, он госпитализирован. Там загорелось кресло в одной из комнат.

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