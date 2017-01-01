Из-за гриппа и ОРВИ в Луганской области закрыли 27 школ

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ на Луганщине превышен на 6,18%.

Всего в области за неделю ОРВИ заболели 4173 человека Источник: https://censor.net.ua/n3102847 bug.org.ua

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ в 27 школах Луганской области приостановили учебный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации.

Читай также: Супрун рассказала, почему витамины принимать не нужно

“Решениями отделов образования местных органов власти в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ на 50 неделе 2018 года закрыто 27 школ по 1 в Новопсковском, Марковском, Сватовском и Старобельском районах, 2 в Кременском районе и 21 в г. Северодонецк“, – говорится в сообщении.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 4173 человека, из них 2799 детей до 14 лет. Госпитализированы 248 больных, в том числе 123 ребенка в возрасте до 14 лет

“Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области превышен на 6,18%“, – уточнили в ВГА.

Как сообщалось 17 декабря, в Одесской области младенец умер от ОРВИ.