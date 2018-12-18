Насиров: Рассмотрение моего дела растянули на 10 месяцев

Окружной административный суд Киева рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова 10 месяцев, вместо положенных 60 дней. Об этом глава ГФС рассказал в эфире телеканала ZIK.

"Дело о восстановлении в должности началось в феврале. Вместо того, чтобы в рамках законодательства трудовой спор завершить в 60 дней, дело рассматривалось до декабря. То есть 10 месяцев. Несколько раз переносили, были перерывы. В итоге 11 декабря было заседание, на котором мы прошли стадию дебатов и было оглашено оправдательное решение", – рассказал он.

При этом, по словам Насирова, суд имел дело с небольшим количеством информации, которое рассматривалось необоснованно долго.

"Интересно то, 10 месяцев суд рассматривал дело, Кабинет министров предоставлял документы. И все эти документы, по которым меня увольняли – их шесть страниц. В них вообще ничего нет. И суд четко принял решение: увольнение было незаконным. То есть кто-то нарушил закон в Кабмине, когда меня увольняли", – добавил он.

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Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы ГФС.