Во Львове перерезали горло экс-главе Правого сектора: Полиция проверяет версию самоубийства

Обстоятельства смерти известного львовского активиста Игоря Коцюрубы остаются до конца не выясненными.

Львовский активист, экс-глава Правого сектора области 53-летний Игорь Коцюруба внезапно скончался 16 декабря. Обстоятельства смерти остаются до конца не выясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, предполагает попытку самоубийства. Однако, близкие друзья активиста предполагают, что речь идет об убийстве,

Об этом сообщает Zaxid.net.

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“16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что человек в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством... Личность мужчины установлена - им оказался 53-летний львовянин - от полученных телесных повреждений он скончался в больнице“, - говорится в сообщении полиции, распространенном 17 декабря.

В сообщении полиции не указана фамилия погибшего, но пресс-секретарь Нацполиции подтвердила СМИ, что речь идет об известном львовском активисте Игоре Коцюрубе.

По факту смерти 53-летнего активиста открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК. Стоит заметить, что полиция всегда открывает производство по этой статье, даже в случае самоубийства. Как правило, после подтверждения факта самоубийства такие производства просто закрывают.

После случившейся трагедии появились предположения, что Коцюруба был убит. Об этом сообщили сразу несколько его знакомых.

“Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к Генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные - жестко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанным массовым явлением?“ , - написала председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

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Председатель Львовской областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк, который дружил с Коцюрубой со времен первой студенческой революции на граните, также утверждает, что произошло убийство (через час Салюк удалил свой пост, отмечают СМИ).

Об убийстве Игоря Коцюрубы также сообщила Елена Терещук, активистка ОО Антикоррупционная платформа. В разговоре с СМИ Елена Терещук заявила, что получила информацию об убийстве от сотрудника правоохранительных органов и одного из членов ОО Развитие общества, однако отказалась от дальнейших комментариев.

Терещук заявила, что получила информацию от сотрудника правоохранительных органов Скриншот

В Червоноградской центральной городской больницы по телефону главного врача Zaxid.net. подтвердили, что Игоря Коцюрубу привезли с перерезанным горлом. Он умер в реанимации, так как “рана была несовместима с жизнью“.

Как сообщалось в мае, правоохранители рассматривают несколько версий трагического конфликта, который произошел в Одессе на Фонтанской дороге вечером 24 мая, в ходе которого экс-лидер одесского отделения Правого сектора Сергей Стерненко убил напавшего на него мужчину.