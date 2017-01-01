Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Новый год и Рождество Укрзализныця назначила 23 дополнительных поезда

Комментариев: 0
На зимние праздники большинство дополнительных поездов направятся во Львов, Закарпатье и Прикарпатье.
Суммарно пассажиры получили 180 дополнительных рейсов
Суммарно пассажиры получили 180 дополнительных рейсов
ukranews.com

Укрзализныця открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда в период новогодних и рождественских праздников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читай также: Билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году

Традиционно наиболее популярными маршрутами являются Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов будут курсировать именно на запад страны. Суммарно пассажиры получили более 150 тысяч мест и 180 дополнительных рейсов.

Приобрести билеты можно будет в железнодорожных кассах, а также на сайте booking.uz.gov.ua.

Как сообщалось 17 декабря, под Одессой люди пытаются выживать в вагонах. В таких условиях уже 20 лет живут сотрудники Укрзализныци.
 

 

Поделись:
Теги: поезда, Новый год, Укрзализныця
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь