На Новый год и Рождество Укрзализныця назначила 23 дополнительных поезда

На зимние праздники большинство дополнительных поездов направятся во Львов, Закарпатье и Прикарпатье.

Укрзализныця открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда в период новогодних и рождественских праздников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Традиционно наиболее популярными маршрутами являются Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов будут курсировать именно на запад страны. Суммарно пассажиры получили более 150 тысяч мест и 180 дополнительных рейсов.

Приобрести билеты можно будет в железнодорожных кассах, а также на сайте booking.uz.gov.ua.

Как сообщалось 17 декабря, под Одессой люди пытаются выживать в вагонах. В таких условиях уже 20 лет живут сотрудники Укрзализныци.

