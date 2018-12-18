В США суд обязал браконьера смотреть мультик Бэмби каждый месяц

По мнению судьи, регулярный просмотр доброй сказки должен сказаться на отношении американца к животным.

В США браконьера приговорили к году тюрьмы и ежемесячному просмотру мультфильма Бэмби от студии Disney.

Об этом сообщил Fox News, передают Українські новини.

Дэвид Берри-младший был одним из трех мужчин, которых осудили за убийство нескольких сотен животных. Браконьер отрубал головы оленям.

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За нарушения условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия суд приговорил злоумышленника к одному году лишения свободы и 120 дням тюремного заключения в соседнем округе, а также к ежемесячному просмотру мультфильма Бэмби, в котором браконьеры убивают мать олененка.

Другие участники массовых убийств оленей Дэвид Берри-старший и Кайл Берри также были арестованы.

Как сообщалось 9 сентября, Старшего егеря в Чернобыльской зоне задержали за браконьерство. Давыденко застали с поличным, он осуществлял лов рыбы с помощью электроудочки. При этом выловил 46 сомов, а так же другие виды рыбы, общим весом более 700 килограмм.