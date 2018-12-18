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В РФ назвали резолюцию ООН "украинской агиткой без баланса"

Комментариев: 3
В Совете федерации считают, что баланс в данный документ даже не пытались привнести.
В РФ считают резолюцию ООН по Азову и Крыму бесполезной
В РФ считают резолюцию ООН по Азову и Крыму бесполезной
un.org

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Принятая Генассамблеей ООН 17 декабря резолюция о милитаризации Крыма и Азово-Черноморской акватории не должна производить впечатления “весь мир против России“. Об этом на своей странице в Facebook написал глава комитета Совета федерации РФ по международным делам Константин Косачев. 

“Во-первых, это резолюция украинская, а не коллективная. А потому там сохранился и весь актуальный украинский “сленг“ на тему “оккупации“, - отметил глава комитета.

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Он добавил, что “под давлением западников“ Генассамблея отклонила предложения Ирана и Сирии о проведении “тщательного и транспарентного расследования инцидента в Керченском проливе“ с призывом к обеим сторонам о сдержанности. “Баланс в эту украинскую “агитку“ даже не попытались привнести“, -  возмущен Косачев.

“Демонстрации “единства международного сообщества“ тоже не получилось. Проголосовавших “против“ и воздержавшихся больше, чем голосов “за“: 91 против 66“, - отметил россиянин.

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“Треть от общего числа членов ООН - это абсолютный максимум, который могут собрать вокруг себя американцы, последовательно поддерживающие Украину в противостоянии России“, - считает Косачев. 

Он также назвал Керченский мост, строительство которого осудила резолюция, “дорогой жизни“ для крымчан.

“Резолюция не просто бесполезная – хотя она и не будет иметь юридических последствий, но вполне может иметь военно-политические: по сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные“, - говорит Косачев. 

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“Это значит, что 66 голосовавших в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии“, - считает он.

Напомним, ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Азово-Черноморской акватории, осудив действия РФ в Керченском проливе.

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Теги: рф, Совет Федерации РФ, Украина, ООН, резолюция, агрессия, Крым, Черное море, Азовское море
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Комментариев (3)
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navigator2    18.12.2018, 12:39
Оценка:  +3
navigator2
рашка намагається показати що її всі люблять *palmface*
fkrfyfan    18.12.2018, 12:36
Оценка:  -4
fkrfyfan
Пустая бумажка, не имеющая реально никакого значения. Такие документы и против Израиля, но плевал он на эти резолюции
Woodbrother    18.12.2018, 12:27
Оценка:  +3
Woodbrother
Рассейские оккупанты возмущены
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