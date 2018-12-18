Украинская бронетехника досрочно передала ВСУ автомобили Варта

Всего было передано 14 новых автомобилей.

Украинское производство может и должно быть абсолютно независимым от РФ Скриншот из видео

Конструкторско-производственное предприятие Украинская бронетехника досрочно передало ВСУ новую партию специализированных бронированных автомобилей Варта.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской бронетехники.

Компания продемонстрировала, что украинское производство может и должно быть абсолютно независимым от России.

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“Мы самостоятельно способны производить высокотехнологичную и качественную военную технику. Наши автомобили постоянно модифицируются согласно пожеланиям участников военных действий, с которыми еженедельно проводятся встречи“, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что работники предприятия приложили титанические усилия, работали в две смены, чтобы ускорить процесс производства.

“Свобода имеет высокую цену. Каждый день на восточном фронте Украины гибнут наши солдаты. Тем важнее каждый день становится наша миссия - создавать автомобили, защищающие наших ребят и нашу страну, возвращают домой солдат целыми и невредимыми. Сегодня мы досрочно сдаем очередную партию бронеавтомобилей, и верим, что они помогут сохранить территориальную целостность Украины и жизни наших защитников. Мы знаем, что победим. Слава Украине !!!“, - заявил директор ООО Украинская бронетехника Александр Кузьма.

Как сообщалось 4 декабря, Украина выделит на производство боеприпасов более 1 млрд грн.