Третьяков назвал приоритеты работы парламента на сегодняшний день

Модернизация армии, образование и местное самоуправление - приоритеты для работы парламента. Об этом в интервью изданию "KievVlast" заявил народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков.

"Государство в состоянии войны, следовательно, считаю, что нашим приоритетом должна быть модернизация вооруженных сил. Для успешного противодействия вызовам современного мира Украина должна быть способна позаботиться о собственной безопасности. За эти четыре года мы фактически подняли армию из руин и уверенно шагаем к построению профессиональной современной армии. Хотя сегодня еще нет возможности полностью отказаться от призыва, принят закон, который делает его более цивилизованным. Ежегодно увеличивается военный бюджет. Вооруженные силы получают современное вооружение не только благодаря международным партнерам, но и изготовленное на отечественных предприятиях. Благодаря военному заказу в государстве началось восстановление высокотехнологичного производства", - отметил Третьяков.

Вторым приоритетом, по мнению народного депутата, является современное образование.

"За годы независимости Украины придерживалась старой советской модели образования. Единичные реформы не успевали за требованиями мира, который стремительно меняется. Начавшаяся в 2017 году реформа ставит перед государственной системой образования ключевую цель - обучать людей знаниям и компетенциям, которые действительно им пригодятся в будущем", - отметил Третьяков.

Также парламентарий подчеркнул, что успех страны невозможен без сильного местного самоуправления.

"Решение по развитию инфраструктуры, поддержке местных производителей, обеспечению материально-технической базы учреждений образования и медицины должны приниматься на местах с глубоким пониманием проблематики. Для обеспечения возможностей развития регионов был сделан логический шаг - полномочия и ресурсы были переданы тем, кто лучше может их применить - местным общинам. И, по последним данным, 37% жителей объединенных территориальных общин уже почувствовали повышение качества жизни", - отметил он.

По словам Третьякова, благодаря этой реформе Киев также получил новые возможности для развития. Результатом бюджетной децентрализации стало то, что 60% налога на доходы физических лиц остаются в Киеве.

"С самого начала этой каденции в парламенте я последовательно отстаивал позицию относительно того, что 3/4 поступлений от налога с доходов физических лиц должны оставаться в бюджете Киева. В 2016 году такие нормы были введены правительством. Считаю, что цель по расширению финансовой самостоятельности столице была достигнута", - подчеркнул он.