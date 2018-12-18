Ватикан признал автокефалию ПЦУ и Епифания как главу новой церкви

Официальный Рим в новостях уточнил, что православная церковь в Украине теперь независима от Московского Патриархата.

Епифания как главу автокефальной церкви признали и католики EPA/UPG

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Официальный Ватикан сообщил об избрании Епифания главой Православной Церкви Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Евстратий Зоря.

По мнению архиепископа, новость на сайте Ватикана можно считать признанием украинской автокефальной церкви Римом.

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“В силу канонического признания Вселенским Патриархом Варфоломеем Украинской Церкви и ее Митрополита - эта Церковь приобретает для Ватикана субъектность“, - отметил Зоря.

“Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира“, - подчеркнул он.

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Хотя официально католики не осуществляют церковного акта признания новой автокефалии, фактически распространение этой новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе в поместных церквях, пояснил Евстратий.

“Дипломатия Вселенского Патриархата победила московские потуги, - подчеркнул он. - А это значит, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса“.

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Сами Vatican News пишут, что 39-летний митрополит Епифаний был избран предстоятелем новой Украинской автокефальной церкви на “специальном Объединительном совете в историческом Софиевском соборе в Киеве в субботу“.

“Он принимает титул митрополита Киевского и всея Украины. Ожидается, что в следующем месяце он отправится в Стамбул, чтобы получить “томос“ от Вселенского Патриархата Константинополя, который официально санкционирует автономию или “автокефалию“ Украинской православной церкви“, - отмечается в новости.

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Ватиканский сайт расшифровывает, что автокефалия делает украинскую церковь независимой от всех поместных, включая Московский Патриархат.

Напомним, Епифаний получит Томос от Вселенского патриарха Варфоломея 6 января 2019 года. Последний признал его главой новой объединенной церкви - Православной Церкви Украины.