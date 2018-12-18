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Ватикан признал автокефалию ПЦУ и Епифания как главу новой церкви

Комментариев: 18
Официальный Рим в новостях уточнил, что православная церковь в Украине теперь независима от Московского Патриархата.
Епифания как главу автокефальной церкви признали и католики
Епифания как главу автокефальной церкви признали и католики
EPA/UPG

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Официальный Ватикан сообщил об избрании Епифания главой Православной Церкви Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил архиепископ Евстратий Зоря.

По мнению архиепископа, новость на сайте Ватикана можно считать признанием украинской автокефальной церкви Римом. 

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“В силу канонического признания Вселенским Патриархом Варфоломеем Украинской Церкви и ее Митрополита - эта Церковь приобретает для Ватикана субъектность“, - отметил Зоря.

“Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира“, - подчеркнул он.

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Хотя официально католики не осуществляют церковного акта признания новой автокефалии,  фактически распространение этой новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе в поместных церквях, пояснил Евстратий. 

“Дипломатия Вселенского Патриархата победила московские потуги, - подчеркнул он. - А это значит, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса“.

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Сами Vatican News пишут, что 39-летний митрополит Епифаний был избран предстоятелем новой Украинской автокефальной церкви на “специальном Объединительном совете в историческом Софиевском соборе в Киеве в субботу“.

“Он принимает титул митрополита Киевского и всея Украины. Ожидается, что в следующем месяце он отправится в Стамбул, чтобы получить “томос“ от Вселенского Патриархата Константинополя, который официально санкционирует автономию или “автокефалию“ Украинской православной церкви“, - отмечается в новости.

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Ватиканский сайт расшифровывает, что автокефалия делает украинскую церковь независимой от всех поместных, включая Московский Патриархат.

Напомним, Епифаний получит Томос от Вселенского патриарха Варфоломея 6 января 2019 года. Последний признал его главой новой объединенной церкви - Православной Церкви Украины.

 

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Теги: Епифаний, томос, ПЦУ, автокефалия, Ватикан, католики, Рим
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Комментариев (18)
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fkrfyfan    18.12.2018, 13:07
Оценка:  0
fkrfyfan
А главный равин признал?
Мухоморище    18.12.2018, 13:10
Оценка:  0
Мухоморище
Главное,что мы тебя признали.Где ты и как.))
Peyot    18.12.2018, 13:04
Оценка:  -1
Peyot
Че вы морозитесь урские? Вы все же мне ответитьте не молчите. Еще год назад вы во главе с гундяевым утверждали что КП не каноничен потому что его Влесенский патриарх не признал?))))) А то все кококо неканонинчно не скрепно....)))))
Goga19041984    18.12.2018, 12:54
Оценка:  +2
Goga19041984
самый движ получается в том что в 1054 году Константинопольский патриарх наложил анафему на Римского, а римский на Константинопольского., а теперь со слов рыжего беса Зори они когото там признали, бред бесноватых.
Peyot    18.12.2018, 13:05
Оценка:  -1
Peyot
я еще твоим предыдущим 100500 акантам писал. вот именно такой болт(как у тебя на аве) присунул Порох вашему лилипутину автокефальной церковью в Украине!))))
Shurat77    18.12.2018, 12:50
Оценка:  0
Shurat77
маразм от рыжика, просто описаны события которые произошли у нас, и все + ко всему Ватикан это католики которые отпали от православия в 1054 году и с того момента еретики...со слов зори еретики признали раскольников, очень круто получается.
Shurat77    18.12.2018, 12:51
Оценка:  +1
Shurat77
но весь прикол в том что еретики это еретики. а грех раскола даже через мученическую кровь не смывается, лишь покаяние.
Мухоморище    18.12.2018, 12:53
Оценка:  -3
Мухоморище
Прекращай нюхать шмаль.
Мухоморище    18.12.2018, 12:43
Оценка:  -1
Мухоморище
Прощайте,скрепы.!!!!!Как же мы будем без берёзок и матрёшек???
tulchanin    18.12.2018, 12:49
Оценка:  -4
tulchanin
Как всегда, горилкой и салом обходиться.
Мухоморище    18.12.2018, 12:54
Оценка:  -2
Мухоморище
Согласен.Это лучше,чем вобла и боярышник.
tulchanin    18.12.2018, 12:57
Оценка:  -3
tulchanin
Ну вишь, нечего переживать, справитесь.
Мухоморище    18.12.2018, 13:05
Оценка:  +1
Мухоморище
Вишу,чё уж там...)))
Peyot    18.12.2018, 12:42
Оценка:  -1
Peyot
Руские ну вы все же мне ответитьте не молчите. Еще год назад вы во главе с гундяевым утверждали что КП не каноничен потому что его Влесенский патриарх не признал?))))) А вашу фсбшную секту рпц признал и значит вы канонинчные))))
Василище    18.12.2018, 12:38
Оценка:  -1
Василище
А протестанты с саентологами признали?
Мухоморище    18.12.2018, 12:47
Оценка:  -1
Мухоморище
Ты на аве кастрированный?Уж больно толстый,или это импортозамещение на пальмовом масле?)))))
Coюзник    18.12.2018, 12:48
Оценка:  +3
Coюзник
Шо ж ты не шутил когда Таджикская провославная церковь выпердривалась в сторону Украины ...
tulchanin    18.12.2018, 12:36
Оценка:  -1
tulchanin
Новость на сайте Ватикана можно считать новостью. Они просто описали ситуацию, причем тут "признание" ?
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