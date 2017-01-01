В Харькове задержали торговца людьми

Задержание произошло, когда мужчина передавал деньги и билеты девушкам.

В переходе станции метро Студенческая в Харькове сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину за вербовку женщин с целью сексуальной эксплуатации в Испании.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области во вторник, 18 декабря.

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Злоумышленник вербовал девушек совместно с 58-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск.

По данным полиции, в переходе в метро подозреваемый встретился с девушкой и передал ей 400 гривен для покупки билета на автобус в аэропорт Борисполь, 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты. Завербованные женщины возвращены домой.

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Открыто уголовное производство по статье о торговле людьми (ч.2 ст.149 УК Украины). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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