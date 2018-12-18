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Украинские пограничники проводят сборы резервистов

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Резервисты оттачивали свое умение владеть оружием.
Украинские пограничники проводят сборы резервистов
© dpsu.gov.ua
Фото 1/10
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
  • Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
Украинские пограничники проводят сборы резервистов
Участники сборов на практике отрабатывали приемы по личной безопасности
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Государственная пограничная служба Украины проводит сборы резервистов силовых структур на базе Главного центра подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

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“Во время курса подготовки они продолжают получать необходимые знания и навыки по общим и пограничным дисциплинам. Участники сборов овладевают курсом огневой подготовки с практическим выполнением упражнений стрельб, отрабатывают приемы по личной безопасности, учатся правильно применять силу, изучают тактическую медицину, тактико-специальную подготовку и другие дисциплины“, - говорится в сообщении.

Резервисты оттачивали свое умение владеть оружием, выполнив упражнения стрельб из автомата АК-74, пулемета ПК и пистолета ТТ. Во время курса тактики пограничной службы они учились ориентироваться на местности и находить заданные ориентиры. Также они изучают алгоритм действий пограничного наряда при обнаружении неизвестных следов на пограничном участке, добавили в ведомстве.

Как сообщалось 14 декабря, министерство обороны за последний год заключило контракт с 5000 резервистами

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Теги: пограничники, резервисты, учения
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Комментариев (1)
fkrfyfan    18.12.2018, 13:08
Оценка:  0
fkrfyfan
Джип у главного пограничника на время одолжили?
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