Украинские пограничники проводят сборы резервистов

Резервисты оттачивали свое умение владеть оружием.

Государственная пограничная служба Украины проводит сборы резервистов силовых структур на базе Главного центра подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

Об этом сообщила пресс-служба ГПС Украины.

Читай также: Пропавшего пограничника нашли мертвым на Одесщине

“Во время курса подготовки они продолжают получать необходимые знания и навыки по общим и пограничным дисциплинам. Участники сборов овладевают курсом огневой подготовки с практическим выполнением упражнений стрельб, отрабатывают приемы по личной безопасности, учатся правильно применять силу, изучают тактическую медицину, тактико-специальную подготовку и другие дисциплины“, - говорится в сообщении.

Резервисты оттачивали свое умение владеть оружием, выполнив упражнения стрельб из автомата АК-74, пулемета ПК и пистолета ТТ. Во время курса тактики пограничной службы они учились ориентироваться на местности и находить заданные ориентиры. Также они изучают алгоритм действий пограничного наряда при обнаружении неизвестных следов на пограничном участке, добавили в ведомстве.

Как сообщалось 14 декабря, министерство обороны за последний год заключило контракт с 5000 резервистами.