За незаконное ношение военной формы и медалей оштрафуют на тысячи грн

За осквернение могилы участников АТО хотят ввести тюремные сроки.

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Верховная Рада хочет установить административную и уголовную ответственность за незаконное ношение наград, военной одежды и надругательство над могилами военных и участников Майдана. За проект №9217 в первом чтении проголосовали 229 депутатов.

За незаконную продажу или покупку ордена, медали, а также за их любое присвоение, хранение и ношение человеком, который не имеет на это права, предлагается штрафовать на сумму 850-1700 грн.

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За изготовление такой медали или награды предлагают штрафовать на сумму в 1700-3400 грн. За рецидив нарушения - как ношения незаконного медали, так и ее изготовления в течение одного года - оштрафуют уже на 3400-6800 грн.

За незаконное ношение военной формы со знаками отличия предлагают штрафовать на сумму в 2550-3400 грн. Повторное нарушение правил про ношение военной формы понесет за собой штраф в 3400-6800 грн или общественные работы от 30 до 40 часов с конфискацией самой формы.

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Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за осквернение памятника лицам, которые защищали украинскую независимость или могил солдат, воевавших в АТО, а также участников Революции Достоинства. Наказанием станет ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее СМИ отправляли запрос в Минобороны, чтобы выяснить, имеют ли право министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр внутренних дел Арсен Аваков носить военную форму.