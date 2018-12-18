Суд заочно приговорил полковника ФСБ Комиссарова к 15 годам тюрьмы. Подсудимый вместе с депутатом Саблиным координировал подрывную деятельность против Украины.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин с полковником ФСБ координировал диверсии в Украине sablin.ru

Октябрьский районный суд города Мариуполя заочно приговорил уроженца Донецка полковника ФСБ Комиссарова к 15 годам тюрьмы. По информации суда, он вместе со своим бывшим одноклассником ныне депутатом Государственной думы России Дмитрием Саблиным (Единая Россия) занимался подготовкой диверсий в Украине.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном 17 декабря.

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Российский полковник Роман Комиссаров с 14 мая 2014 года, имея опыт службы в пограничных войсках ФСБ РФ, начал принимать участие в боевых действиях на Донбассе.

Комиссаров вступил в батальон боевиков Восток Александра Ходаковского. Там он курировал группу диверсантов, которая осуществляла теракты против украинских правоохранителей в Мариуполе, в частности, - нападение на колонну пограничников 14 июня 2014 года и подрыв бензовоза.

После этого российский полковник 26-29 августа 2014 года командовал боевиками в боях за Саур-Могилу.

В ноябре 2014 года обвиняемый получил должность “начальника департамента Совбеза ДНР“ и отвечал за сбор разведданных в районе Авдеевки. После этого, с 2016 по 2 февраля 2017 года Комиссаров работал советником руководителя “внутренних войск ДНР“.

Также установлено, что подсудимый координировал подрывную деятельность против Украины с российским депутатом Саблиным, с которым учился в одной школе в Мариуполе.

В итоге, за участие в деятельности террористической организации российский полковник получил 15 лет тюремного заключения.

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При этом, как уточняет LB.ua., согласно информации на странице сообщества Пограничники Тувы в российской соцсети Одноклассники, в конце 2017 года полковник Комиссаров Роман Юрьевич скоропостижно скончался. Причины смерти не указаны.

Как сообщалось 13 декабря 2018 года, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.