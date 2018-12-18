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Депутат Госдумы РФ курировал диверсии в Украине - суд Мариуполя

Комментариев: 3
Суд заочно приговорил полковника ФСБ Комиссарова к 15 годам тюрьмы. Подсудимый вместе с депутатом Саблиным координировал подрывную деятельность против Украины.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин с полковником ФСБ координировал диверсии в Украине
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин с полковником ФСБ координировал диверсии в Украине
sablin.ru

Октябрьский районный суд города Мариуполя заочно приговорил уроженца Донецка полковника ФСБ Комиссарова к 15 годам тюрьмы. По информации суда, он вместе со своим бывшим одноклассником ныне депутатом Государственной думы России Дмитрием Саблиным (Единая Россия) занимался подготовкой диверсий в Украине.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном 17 декабря.

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Российский полковник Роман Комиссаров с 14 мая 2014 года, имея опыт службы в пограничных войсках ФСБ РФ, начал принимать участие в боевых действиях на Донбассе.

Комиссаров вступил в батальон боевиков Восток Александра Ходаковского. Там он курировал группу диверсантов, которая осуществляла теракты против украинских правоохранителей в Мариуполе, в частности, - нападение на колонну пограничников 14 июня 2014 года и подрыв бензовоза.

После этого российский полковник 26-29 августа 2014 года командовал боевиками в боях за Саур-Могилу.

В ноябре 2014 года обвиняемый получил должность “начальника департамента Совбеза ДНР“ и отвечал за сбор разведданных в районе Авдеевки. После этого, с 2016 по 2 февраля 2017 года Комиссаров работал советником руководителя “внутренних войск ДНР“.

Также установлено, что подсудимый координировал подрывную деятельность против Украины с российским депутатом Саблиным, с которым учился в одной школе в Мариуполе.

В итоге, за участие в деятельности террористической организации российский полковник получил 15 лет тюремного заключения.

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При этом, как уточняет LB.ua., согласно информации на странице сообщества Пограничники Тувы в российской соцсети Одноклассники, в конце 2017 года полковник Комиссаров Роман Юрьевич скоропостижно скончался. Причины смерти не указаны.

Как сообщалось 13 декабря 2018 года, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.

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Теги: "ДНР", диверсии, ФСБ, депутат, Мариуполь
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Комментариев (3)
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fkrfyfan    18.12.2018, 13:55
Оценка:  0
fkrfyfan
Сплошные зрады у поросячьей власти на украине
Peyot    18.12.2018, 13:39
Оценка:  0
Peyot
Заметьте практически все лидеры попочленцев загадочно умерли за поледние 2 года, один гиркин выжил видать у него папа генерал)))) руские всегда сами же уничтожают всех своих исполнителей. Нет тупее идеи чем помогать руским, они всегда своих уничтожают!!!!
Rangol    18.12.2018, 13:31
Оценка:  0
Rangol
Так же в статье написано, что Комиссаров скончался год назад, посмертно, что ли ос3дили на 15 лет? Покойника хорошо в тюрьме держать 15 лет, не сбежит, есть не просит, а денюшки Петюня с друганами поделиться, или все себе приберечь, надо только успеть до марта
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