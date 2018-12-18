Штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним выросли, система контроля не изменилась

Продажа несовершеннолетним сигарет теперь обойдется недобросовестным продавцам значительно дороже, а за контрафакт могут посадить, сообщает “Деловая столица”.

12 декабря был опубликован соответствующий закон N 2628-VIII.

Этим документом, в частности, увеличивается материальная ответственность продавцов за продажу сигарет малолетним. Так, если ранее за продажу сигарет лицам до 18 лет размер штрафа составлял от 510 до 1700 гривен, то уже с 1 января продавец-нарушитель заплатит от 1700 до 6800 грн.

Кроме того, производство, хранение и продажа контрафактной продукции в новом законе подпадает под уголовную ответственность, тогда как ранее нарушители отделывались лишь штрафами от 51 тыс до 170 тыс грн. Теперь в Уголовном Кодексе за соответствующее преступление предполагается лишение свободы от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

Такое ужесточение ответственности, по логике законодателей, должно помочь решить проблему с продажей табака малолетним и закрыть вопрос с производством и торговлей контрафактом.

Но, как отмечает издание, никакой закон не работает без должного контроля со стороны правоохранительных органов. Так, в качестве аналогии приводится ситуация с изменениями в ПДД. В частности, в этом году был изменен скоростной режим в населенных пунктах: скорость передвижения в населенных пунктах автомобилей сегодня должна составлять не более 50 км/ч, изменились и размеры штрафов за нарушения. При этом контроль над соблюдением правил поведения на дороге пока не обеспечен техническими средствами.

Также, как отмечает издание, может не сработать и проект закона 4030а – о запрете на видимую выкладку сигарет в точках продажи. Ряд исследований подтверждает, что эта мера не оказала влияния на сокращения количества курильщиков в Евросоюзе, а без достаточного контроля в Украине она наверняка не сработает.

Подобное может быть и в ситуации с законом о повышении штрафов, поскольку полиция не справляется с обилием нелегальных или недобросовестных торговцев, пишет “Деловая столица“.