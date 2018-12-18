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Мясо, сигареты и сыр нельзя будет ввозить из России еще год

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Кабмин продлил запрет на ввоз российских продуктов в Украину.
Молочные продукты, мясо и плавленные сыры по-прежнему нельзя ввозить из РФ
Молочные продукты, мясо и плавленные сыры по-прежнему нельзя ввозить из РФ
kh.vgorode.ua

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Кабмин 18 декабря продлил запрет на ввоз отдельных товаров из РФ до конца следующего года. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, правительство изменило постановление от 30 декабря 2015 года, продлив действие запрета на ввоз товаров из России до 31 декабря 2019 года.

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В списке товаров, которые были под запретов на ввоз из страны агрессора с начала 2016 года - мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай и зерно.

Кроме того, запрещено ввозить из России кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водку и сигареты. 

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Кабмин продлил действие постановления об эмбарго на ввоз российских продуктов
Кабмин продлил действие постановления об эмбарго на ввоз российских продуктов
rbc.ua

В 2017 году в список добавили сульфат аммония, а также смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина импортировала агропродукции на сумму в $15 млрд.

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Теги: мясо, продукты, РФ, ввоз, запрет, Кабмин, Украина
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Комментариев (1)
fkrfyfan    18.12.2018, 14:16
Оценка:  -1
fkrfyfan
А газ и уголь?
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